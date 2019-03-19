"Нюхать ботинки и ноги": мужчина по вызову рассказал о странностях в секс-сфере

Мужчина из Великобритании рассказал, о некоторых особенностях его работы по предоставлению секс-услуг женщинам.

Британец поделился, что занялся проституцией около трех лет назад. "Я всегда любил женщин и авантюры", – пояснил мужчина, пишет LADbible.

Через две недели после регистрации на сайте для эскортников на его рекламу откликнулась первая клиентка. Сейчас британец зарабатывает от 4 тысяч до 10 тысяч фунтов стерлингов в месяц (более 360 тысяч гривен).

"Только одному другу известно, что я делаю. У меня есть обычная работа, так что это не та вещь, о которой можно сказать кому угодно. Даже родственники не знают, хотя скрывать бывает очень трудно", – сообщил он.

Сообщается, что в качестве мужчины по вызову британец объехал всю Европу и Северную Америку, побывал в Аргентине. По его словам, самая памятная встреча была на Мальдивах.

"Мы 18 дней веселились на потрясающем курорте. В Вегасе на целый день летали на вертолете вокруг Большого каньона. Раньше я никогда не делал ничего подобного", – вспоминал он.

Мужчина рассказал, что большинство клиенток не планируют заниматься с ним сексом.

"Они платят за то, чтобы с ними сходили на вечеринку или на свадьбу, и да, иногда я сплю с ними, но это не то, что у мужчин, которые обычно нанимают эскортниц только ради секса", – подчеркнул он.

Мужчина по вызову

"Самый странный запрос, который мне встречался, был у крутой бизнес-леди, которая хотела, чтобы я приехал к ней в офис под видом персонального тренера. Ей хотелось устроить что-то в духе "50 оттенков серого" в собственном офисе. Было очень забавно", – рассказал британец.

Но при этом некоторые предложения ему приходилось отвергать.

"Один парень связался со мной и сказал, что желает, чтобы я занимался сексом с его женой, а он будет нюхать мои ботинки и ноги. Несколько раз звонил, в итоге я его заблокировал, потому что меня это совершенно не возбуждает", – подчеркнул он.

От секса при включенном Skype для мужа клиентки и изготовления домашнего порно мужчина по вызову также отказался.

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