Не реже раза в неделю! Ученые назвали невероятную пользу секса для женщин

Занятия сексом не реже одного раза в неделю снижает вероятность наступления менопаузы у женщин на 28% по сравнению с теми, которые в том же самом возрасте не столь сексуально активны.

Об этом свидетельствует исследование британских ученых, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, пишет швейцарская газета Le Temps. Ученые объясняют соответствующий факт реакцией организма на давление эволюции.

"Если женщина накануне 40-летия занимается сексом мало или редко, то ее организм не получает физических сигналов о возможной беременности", – пишут Меган Арнот и Рут Мейс, ученые из Университетского колледжа Лондона.

Секс снижает вероятность наступления менопаузы

По их словам, с точки зрения "максимизации состояния физического развития", организм женщины может вкладывать больше своей энергии в заботу о своей семье, а не в овуляцию.

"Этот проект (SWAN) позволил отслеживать как биологические, так и психологические изменения, происходящие одновременно с менопаузой. Средний возраст участниц составил 46 лет. (...) В течение следующего десятилетия у 45% женщин естественным путем наступал климакс, в среднем в возрасте 52 лет. По мнению исследователей, корреляция между частотой половых сношений и началом менопаузы являлась неоспоримой", – пишет газета.

При этом уточняется, что во время исследования ученые не нашли никакого подтверждения гипотезы о феромонах. "Не наблюдалось никакой связи между постоянным присутствием мужчин и подсознательными химическими сигналами, которые могли бы испускать мужчины", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилась неожиданная польза секса в пожилом возрасте. Так, сексуально активные пенсионеры реже страдают от хронических заболеваний, чем их сверстники, которые не занимаются сексом.

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