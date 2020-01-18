Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Сексуальное здоровье

Не реже раза в неделю! Ученые назвали невероятную пользу секса для женщин

2.5т
Читать материал на украинском

Занятия сексом не реже одного раза в неделю снижает вероятность наступления менопаузы у женщин на 28% по сравнению с теми, которые в том же самом возрасте не столь сексуально активны.

Об этом свидетельствует исследование британских ученых, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, пишет швейцарская газета Le Temps. Ученые объясняют соответствующий факт реакцией организма на давление эволюции.

"Если женщина накануне 40-летия занимается сексом мало или редко, то ее организм не получает физических сигналов о возможной беременности", – пишут Меган Арнот и Рут Мейс, ученые из Университетского колледжа Лондона.

Секс снижает вероятность наступления менопаузы

Секс снижает вероятность наступления менопаузы

Новости
Секс в семье: если жена не хочет

По их словам, с точки зрения "максимизации состояния физического развития", организм женщины может вкладывать больше своей энергии в заботу о своей семье, а не в овуляцию.

"Этот проект (SWAN) позволил отслеживать как биологические, так и психологические изменения, происходящие одновременно с менопаузой. Средний возраст участниц составил 46 лет. (...) В течение следующего десятилетия у 45% женщин естественным путем наступал климакс, в среднем в возрасте 52 лет. По мнению исследователей, корреляция между частотой половых сношений и началом менопаузы являлась неоспоримой", – пишет газета.

При этом уточняется, что во время исследования ученые не нашли никакого подтверждения гипотезы о феромонах. "Не наблюдалось никакой связи между постоянным присутствием мужчин и подсознательными химическими сигналами, которые могли бы испускать мужчины", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилась неожиданная польза секса в пожилом возрасте. Так, сексуально активные пенсионеры реже страдают от хронических заболеваний, чем их сверстники, которые не занимаются сексом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Марина Погорилко
Тег
Секс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости