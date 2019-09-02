Назван простой способ улучшить интимную жизнь

Аэробные нагрузки улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы человека, что положительно сказывается на интимной жизни.

Такое заявление сделали американские сексологи, которые сообщили об эффективном воздействии на кровообращение в теле, передает CNN.

Все, что укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает и сексуальные реакции у мужчин и женщин", – отметила сексолог Лора Берман.

Новое исследование доказало, что у мужчин, преодолевших дистанцию в 1,6 километра за семь минут и тративших на бег 4,5 часа в неделю, вероятность эректильной дисфункции уменьшалась на 23%.

У женщин, у которых были те же тренировки и бег в течение четырех часов в неделю, уменьшался на 30% риск развития сексуальной дисфункции.

Интимная жизнь

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