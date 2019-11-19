Найти подходящего спутника для жизни – задание не просто сложное, а сложнейшее, ведь этот выбор определяет наше будущее. Многие девушки наверняка слышали, что "мальчики женятся только на хороших девочках, с остальными гуляют". Этот миф, увы, процветает не одно поколение и привел к не одному разрыву отношений и разводу.

На просторах интернета, а точнее в Фейсбуке, Медревизор нашел интересный пост на данную тему. Итак, дальше со слов автора.

Большинство моих холостых знакомых при слове "жена" представляют себе высокую брюнетку с большими сосками, в красных тюлевых трусах и непременно на семь лет младше. Вот тогда бы они и женились, может быть. А пока – извините дамы.

Пока что они имеют лишь кратковременный опыт веселых потрахушек и слышать не желают о той стадии отношений, когда не будет больше красных тюлевых трусов.

Позвольте мне, на правах старшего товарища, в подробностях вам рассказать о том, на каких женщинах действительно стоит жениться, чтобы не было мучительно больно.

Первое мужское заблуждение касается красивых, ярких, привлекающих внимание женщин, так называемых "королев". Этим заблуждением особенно болеют те особи, которые не имели опыта секса с одним человеком годами, и думают, что драйв от скольжения руки в красные тюлевые трусы продлится вечно. Также этим очень грешат атлеты, фитнес-инструкторы, различные качай-жопу гуры и т.д.

Я сейчас скажу вам, пожалуй, самую страшную вещь. К любой внешности через 5-7 лет человек привыкает. По прошествии этого времени, вам, скорее всего, уже все равно, как выглядит вторая половина. Она может превратиться в большой оранжевый шар или покрыться шерстью, набить татуировки или сделать пирсинг языка. Она может быть толстой или худой, или даже сниматься для обложки Плейбоя. Она может быть красивейшей женщиной на земле… Но если от природы вы полигамны, то вас все равно со страшной силой будет тянуть налево.

Поэтому я считаю, что совершать подвиг ради того, чтобы жениться "на королеве", "на молодухе", и т. д. – это уровень мальчика-подростка, который никогда не состоял в отношениях. Если вы вздумали жениться непременно на самой красивой, лучше не женитесь вообще никогда. Ничего хорошего из этого не получится.

Жениться "на королеве" – это уровень мальчика-подростка Иллюстрация

А с кем же тогда получится? – резонно спросите вы. Отвечу. На тех, с кем ваш союз сможет удержаться на трех основных китах брака: сексуальная, бытовая и денежная совместимость.

Что такое сексуальная совместимость, хочу подчеркнуть – это не только схожая физиология. Ежу понятно, что не будет счастья, когда муж хочет три раза в день, а жена – два раза в месяц, ну или наоборот. Сексуальная совместимость – это еще и примерно схожие взгляды на то, что в сексе является допустимым, а что – запретным. Баба-бомба, баба-нимфоманка не должна жить с мужиком-тюленем. Ваши представления о запретах должны совпадать с ее представлениями о запретах. Секс в семье должен быть регулярным, и он должен приносить удовольствие обоим. Вот и вся задачка.

Теперь давайте поговорим о совместимости материальной. Транжиры не должны жить со жмотами в точности так же, как нимфоманки с тюленями. Вернее, это даже еще важнее. Муж и жена должны примерно одинаково относиться к возможности тратить деньги, или копить их. Счастливую пару составят, например, две жадины. Он купил ей мимозу со скидкой, она радуется! Вместе урвали тапки на распродаже, какая прелесть! Счастливы будут также два транжиры. Она выбросила ползарплаты на маникюр, он лишь рукой махнул – мол, это не деньги. А вот у противоположностей обязательно будут конфликты.

Хочу добавить, кстати, что помимо общих взглядов на то, как деньги тратить, пара должна одинаково относиться к процессу их зарабатывания. Если женщина всю жизнь хотела быть домохозяйкой, что счастье ей будет только с суровым и работящим мачо, а если мечтала штурмовать вершины – то с надежным и покладистым мужиком без особых амбиций.

Скриншот facebook.com/serge.nvrsk

Теперь о совместимости бытовой. Это, пожалуй, самое важное. Я бы поставил 100 баксов на то, что среди трех пар: несовместимые сексуально, несовместимые материально и несовместимые в бытовом плане – первыми разведутся "бытовые". Пожалуйста, послушайте меня внимательно. Если вы – бытовая свинья, то выходите замуж и женитесь только на свиньях. Если вы – фашист-чистоплюй, то ищите пару по себе. Две свиньи будут радостно разбрасывать носки, жрать в кровати, оставлять тарелки в гостиной, а мокрые следы – в коридоре. Хрюкая от восторга, они оба будут по месяцу не мыть полы, по неделе – посуду. И будут считать, что все нормально! Но вот если рядом со свиньей поселится чистоплюй – считай, все пропало. Он будет пилить и пилить несчастную свинку, тыкать ее носом в нагаженное и всячески отравлять ей жизнь! Ты наследил! Ты натопала! Что за посуда в раковине?! Что за пыль на полках?!

Свиньи, если вы знаете про себя, что вы свиньи, то первоочередной вашей задачей должен быть поиск не красивого и сексуального партнера, а такой же свиньи, как и вы сами!

Вы можете сказать:

- Неужели все так просто! Неужели ты действительно думаешь, что муж и жена объединены только тем, что вместе свинячат, трахаются и тратят деньги?

- О нет, что вы! – отвечу я поспешно. – Конечно, нет. Помимо того, что муж и жена свинячат, едят чипсы в постели, трахаются и тратят деньги на всякую хрень, они еще и спят вместе. Отсюда последний, и самый важный совет – лучше, чтобы ваша жена при всем вышеперечисленном еще и не храпела. Вот тогда будет вам счастье и по истечении периода красных тюлевых труселей.

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