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Ольга Василенко
Ольга Василенко
Секс-терапевтВсе статьи автора

Мы все бисексуальны?

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Фрейд утверждал, что все мы на 100% бисексуальны и только социальные границы, правила, установки "как оно должно быть" не дают нам расслабиться и просто получать физическое наслаждение не важно с представителем какого пола. Ведь какая разница кто именно делает кунилингус (например), язык и действия одни и те же.

Напишу языком тех, кто любит раздавать советы у меня под публикациями: это все ваши комплексы, вам к психологу.

Не все так просто! И если бы было так легко "поработать над комплексами", то бисексуальных людей было бы в разы больше! Мы все проживаем этапы психосексуального развития, которые и формируют наши предпочтения в сексе.

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До 26 лет мы сталкиваемся с разными ситуациями, с возбуждением на абсолютно разные события, действия и людей, нам что-то говорят родители о сексе, что-то друзья, а что-то диктует социум. Мы что-то читаем в книгах и смотрим в фильмах и у нас случается какой-то совершенно разный секс. Все это и формирует наши предпочтения!

Да, я часто слышу на консультациях истории мальчиков-подростков, которых соблазнил взрослый мужчина и к 40 годам такой "подросток" приходит к сексологу т.к. уже 10 лет смотрит гей-порно и хочет завести любовника в тайне от жены. Или же женщина признается мужу в своей любви к другим женщинам и они живут, практикуя групповой секс в формате ЖМЖ.

Что я хочу сказать? Опыт у каждого из нас различен. Предпочтения у каждого из нас различны. И это нормально! Все, что не входит в существующие сейчас "отклонения" является современной нормой. Но напомню, что эти нормы меняются очень быстро!

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Ольга Василенко Ольга Василенко
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Источник:Ольга Василенко
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