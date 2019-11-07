"Мужчинам все равно!" Раскрыты факторы, влияющие на сексуальную удовлетворенность

В паре сексуальная удовлетворенность во многом зависит от ожиданий партнеров, здесь могут иметь место различия между мужчинами и женщинами.

Также на ней может отобразиться выбор определенного метода контрацепции. Подробно о факторах и их влиянии на сексуальную жизнь говорится в новом корреляционном исследование, которое провела психолог Шари Блуменсток из Висконсинского университета в Мадисоне, пишет Die Welt.

В частности, врач опросила 43 гетеросексуальные пары, которые встречались не менее 4 недель — в среднем 17,3 месяца. Всем участникам было чуть больше 20 лет. В ходе исследования они отвечали на общие вопросы о своей удовлетворенности отношениями, а также об используемых методах контрацепции.

Сексуальная удовлетворенность во многом зависит от ожиданий партнеров ru.sputnik.md

Так, в течение 10 дней пары трижды в день заполняли онлайн-анкеты, указывая, занимались ли сексом с момента последнего отчета. Если да, то им также нужно было ответить на вопрос о том, сколько радости он им доставил и использовала ли они какой либо из видов контрацепции.

"81% женщин, участвовавших в исследовании, использовали для предохранения от беременности гормональные препараты. Презервативы применялись относительно редко — лишь у 12 из 43 пар. При этом восемь из них использовали презервативы в дополнение к гормональной контрацепции", — говорится в публикации.

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Больше всего, отметила исследовательница, ее удивило то, что презервативы — вопреки ожиданиям — не оказывали негативного влияния на сексуальный опыт пар. Хотя, когда девушка использовала гормональный метод контрацепции, то и она, и ее партнер хуже оценивали свои ощущения во время секса.

На сексуальной удовлетворенности может отобразиться и выбор определенного метода контрацепции unian.net

Однако в исследовании, подчеркивает издание, так и не удалось найти этому объяснение.

"Выяснилось, что более важным для сексуальной жизни было то, насколько хорошо чувствовала себя в отношениях женщина. Этот фактор значительно влиял на ее собственную сексуальную удовлетворенность и удовлетворенность партнера", — отмечает психолог.

В заключении она подчеркнула, что если женщина не была довольна отношениями, то пара оценивала свою сексуальную жизнь более негативно — и наоборот. А вот по оценкам мужчин, на их сексуальный опыт это не влияло.

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