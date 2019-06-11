Может привести к бесплодию: названа опасность известного наркотика

Употребление марихуаны связано с уменьшением количества сперматозоидов, затрудненной овуляцией и снижением вероятности зачатия. Согласно последним исследованиям, этот препарат может серьезно повлиять на мужскую и женскую фертильность.

Кроме действия на нервную систему человека, каннабиноиды могут нарушать работу половых органов, приводя к бесплодию. Об этом сообщает Daily Mail.

У мужчин выкуривание марихуаны негативно сказывается на половом продукте: уменьшается количество сперматозоидов, снижается их подвижность. У женщин наблюдаются менструальные циклы без овуляций. Это сокращает шансы пары на оплодотворение.

Бесплодие Иллюстрация

После легализации применения конопли она считается лекарственным средством и используется для терапии многих заболеваний.

Ранее MedOboz писал о причинах мужского бесплодия, которые включают в себя вредные привычки, сахарный диабет, ожирение, проживание в экологически загрязненных регионах, высокий уровень стресса и пр.

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