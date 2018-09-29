"Мастурбация — опасна!" Депутат Госдумы объявил войну онанизму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал проводить в школах уроки об опасности онанизма.

О борьбе с ранней мастурбацией на уровне общеобразовательных учреждений и семьи депутат рассказал в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, проблема состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие ножницы между их половым созреванием и возможностью официально вступать в межполовые контакты.

Онищенко отметил, что всему виной информация в интернете, которая провоцирует подростков к мастурбации, поэтому работа должна быть проведена в первую очередь в "гиперурбанизированных" регионах.

"В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определённый к половому здоровью ребёнка, как мальчика, так и девочки", - сообщил он.

По словам политика, на пути к решению данной проблемы часто стоят "ханжество", замалчивание "проблем полового возраста" и отсутствие культуры адекватного воспитания детей. "Нужна работа с родителями, которые при нормальном отношении в семье, могут это явление отследить и соответствующим образом спрофилактировать и смягчить", - пояснил депутат.

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