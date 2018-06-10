Лечит бессонницу и похмелье: вскрылись новые "плюсы" секса

Люди, которые регулярно занимаются сексом, лучше засыпают, меньше переживают, а также более оперативно соображают.

Как говорится в материале "Лайф.ру", секс является отличным средством от похмелья, улучшает память у женщин и повышает умственные способности мужского пола. Более того, активная интимная жизнь полезна для фигуры человека, а также лечит бессонницу.

1. Секс от похмелья

Во время употребления спиртного у мужчин возникает чувство радости, которое вызвано высвобождением эндорфина. Однако следующим утром его в крови не наблюдается из-за головных болей, тошноты. Организм с утра способен получить радость от еды и секса.

Также для того, чтобы вывести все токсины из организма, которые принесли алкогольные напитки, организму необходим кислород. Получить его можно во время тренировки, которой вполне может быть и секс.

2. У женщин улучшается память

Ученые опросили студенток, которым от 18 до 29 лет. У девушек интересовались, как часто они занимаются сексом с мужчинами, а после просили пройти два вида тестов на память. В одном запоминать и распознавать надо было абстрактные слова, во втором — лица. Как оказалось, те, кто часто занимается сексом, существенно лучше запоминали слова. Память на лица же принципиально не отличалась.

3. Повышаются умственные способности

Сексуальное возбуждение не только улучшает приток крови к пенису, но и благотворно влияет на общую активность мозга. У женщин же нормализуется работа центральной нервной системы.

4. Лечит бессонницу

Доктор Мишель Ластелл из австралийского Университета Квинсленда протестировал 460 человек в возрасте 18–70 лет. Они рассказывали о том, что делают перед сном и как потом спят. Так, 64% респондентов заявили, что лучше спали, когда получалось достичь оргазма перед сном. Половина из тех, кто занимался самоудовлетворением, также рассказали, что им отлично спалось.

5. Польза для фигуры

Ученые выяснили, что за один половой акт мужчины сжигают в среднем 101 ккал, а женщины - 69 ккал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог раскрыл секрет идеального секса.