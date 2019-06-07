Когда и как нужно говорить с детьми про секс: психолог удивил правдой

С детьми нужно начинать говорить о сексе в возрасте шести лет, чтобы в дальнейшем у них не было проблем с сексуальным развитием.

В том, что это необходимо, уверена доктор психологии и эксперт в вопросах Интернета Линда Пападопулос, сообщает The Sun.

Минимум каждый третий родитель волнуется, как бы чувствительность ребенка не понизилась из-за жестокости или насилия в порно, более половины опасаются, что дети могут начать воспринимать женщин как объекты использования, - но, несмотря на это, мало кто решается вовремя начать половое воспитание.

В то же время, по статистике, многие дети впервые смотрят порно еще до окончания младшей школы.

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Поскольку в таком юном возрасте очень малый процент родителей уже говорит с детьми о сексе, на основании просмотра одного только постановочного порно у них могут формироваться неправильные представления про половой акт и противоположный пол в целом.

В будущем это может стать причиной серьезных последствий для личной жизни и сексуального здоровья человека.

Так, несмотря на всю неловкость, родители должны проводить с детьми уроки полового воспитания.

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Дети в возрасте от 6 до 10 лет должны быть вправе отвечать за свое тело (не отвечать на объятия, если не хотят, например), иметь возможность поговорить со взрослыми о чувствах и переживаниях, знать, что небезопасно делать, чувствовать границы и проявления здоровых отношений, видеть пример перед собой.

Дети в возрасте до 13 лет должны иметь возможность задавать вопросы непосредственно о сексе, знать о существовании порно и почему его нужно закрывать при случайном обнаружении в сети, безопасности онлайн.

В разговоре с подростками о сексе, нужно донести, что показанное в порно имеет мало общего с реальной жизнью, практически все актеры исключительно играют свои роли, и даже внешность многих из них не натуральная.

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Сами родители обязаны помнить, что все дети любопытны и для них познание себя абсолютно естественно.

Потому в любом возрасте настоятельно рекомендуют не запрещать детям свободно говорить о сексе, делать их виноватыми за интерес к нему, акцентировать внимание на неудобных моментах, - так ребенок закроется и больше не будет просить помощи.

Кроме того, разговоры о сексе не должны быть разовыми, а проводиться постоянно по мере взросления.

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