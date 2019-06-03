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/Сексуальное здоровье

Когда и как говорить с ребенком о сексе: Супрун дала советы

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Узнавать о сексе, болезнях, которые передаются половым путем (ЗППП) и о средствах контрацепции ребенку лучше от родителей, врачей, учителей или компетентных экспертов, чем черпать информацию на сомнительных сайтах или приобретать опыт методом проб и ошибок.

Об этом, подчеркнув важность сексуального образования, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в Украине уже существуют курсы для родителей, учителей, врачей и собственно подростков. Также есть клиники, где молодым людям в возрасте 14-24 года может быть оказана профессиональная медицинская, психологическая и социальная помощь.

Сексуальное образование должно строиться на принципах доверия, доброжелательности и добровольности независимо от того, где ребенок получает информацию о репродуктивном здоровье (в школе, дома, у врача или на курсах).

Супрун представила неутешительную статистику. Так, в 2016 году в Украине было произведено 56 абортов женщинам в возрасте до 14 лет и 875 - в возрасте 15-17 лет.

Ранее MedOboz сообщал, что стоны во время секса могут улучшить интимные отношения. Ученые считают, что сексуальные звуки помогают разбираться в предпочтениях партнера.

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Персона
Ульяна Супрун
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