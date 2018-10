Стоит ли говорить с подростками о сексе и сексуальности? Большинство родителей считает, что в 10–16 лет уже поздно. И, как бы оправдываясь, пересказывают анекдот об отце, который пытался поговорить с сыном о сексе и услышал ответ: "Папа, что ты хочешь узнать?" Другая же часть взрослых утверждает, что "с нами никто не говорил на эти темы, сами всему прекрасно научились, а современные подростки со свободным доступом в интернет и подавно проблем иметь не будут". Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

Вы ещё не опоздали с разговорами о сексе

Ситуация с доступностью информации действительно изменилась. Правда, не всегда она приносит пользу. По моим наблюдениям, впервые дети могут познакомиться с порно в 5–8 лет. В этом возрасте они ещё не готовы к подобным картинкам, а родители не способны спокойно объяснить, почему у порно есть значок 18+, что там показано неверно и по каким причинам просмотр такого кино стоит отложить хотя бы лет до 16.

К тому же в интернете очень много информации, построенной на мифах о сексе. И не всегда даже взрослый человек способен разобраться, где правда, а где выдумки маркетологов. Что же тогда говорить о детях и подростках?

Часто рассказываю историю, как в одном из небольших городов у друзей-шестиклассников в течение месяца случились первые поллюции. Конечно же, они поделились этим друг с другом и, пытаясь разобраться, что произошло, обратились к Google с запросом "странные выделения из члена". А после изучения информации решили, что у них рак, и написали классному руководителю и родителям прощальную записку.

Эта история может показаться смешной для взрослых, но не для подростков. Особенно это касается юношей, с которыми родители практически никогда не говорят на тему физиологических изменений во время пубертата.

Сложности пубертата: менструации, выделения, поллюции, эрекции

Девочкам в этом плане повезло больше. Из-за месячных и возможной нежелательной беременности мамам волей-неволей приходится обсуждать с ними и гигиену, и физиологию, и контрацепцию. Правда, очень часто эти разговоры откладываются до 10–12 лет, а первые месячные могут прийти и в 8–9 — сейчас это норма.

Так что поговорить о менструации можно и в 5–7 лет, когда ребёнок интересуется прокладками и тампонами.

Но, помимо месячных, с девочками нужно также обсудить изменения в молочных железах, которые растут неравномерно и с дискомфортными ощущениями. А также о выделениях из влагалища, которые появляются примерно за год до менархе. Чтобы девочка не решила, что заразилась чем-то через унитаз или заполучила молочницу. Помочь в этом деле могут книги, в частности "У тебя ещё не начались?" Рут Томсон.

О чём же говорить с мальчиками? Обязательно об эрекции. Понятно, что она есть с рождения, но в подростковом возрасте спонтанных эрекций становится значительно больше. И возникают они в самый неподходящий момент. Например, как реакция на стресс. Вызвали к доске — и эрекция тут как тут. К сожалению, это может привести к насмешкам и травле.

Во многих школах Европы есть факультативный курс для юношей об эрекции: что это такое, почему возникает утром и в течение дня, как с ней можно справиться (прикрыть пах книгой, попроситься выйти, носить более свободную одежду). Обязательно подростки обсуждают с секс-педагогом, что есть норма, а что — повод обратиться к врачу.

Нам пока до таких занятий далеко, но с информацией поможет книга Ника Фишера "У тебя мужское достоинство". И не забудьте рассказать о поллюциях, чтобы не было как в истории, описанной выше. Помните, что обычно первые "мокрые сны" случаются в возрасте 10–14 лет и свидетельствуют о том, что в яичках уже начали созревать сперматозоиды.

Мастурбация: трогать нельзя запретить

Чаще всего ко мне обращаются родители, которые застали дочь или сына за мастурбацией. Нередко — за мастурбацией под порнографию. И, конечно, возникает резонный вопрос: почему не постучали? Понятно, что бывают разные ситуации. И если неловкость висит в воздухе, то лучше поговорить о том, что произошло. Прежде всего извиниться, что вошли без предупреждения, и сказать, что мастурбация — это нормально. Она помогает справиться с сексуальным возбуждением, снять напряжение без каких-либо последствий (заболевание, беременность).

Обычно, если родители не били ребёнка по рукам за прикосновения к гениталиям, не стыдили, обучали понятию личных границ, покупали книги из серии "Детям про это", говорить о мастурбации не приходится.

Наша задача как родителей привить здоровое отношение к телу, половым органам, собственной сексуальности. И чаще всего добиться этого можно адекватной, спокойной реакцией на любую ситуацию и простыми объяснениями, что "с тобой всё ок". Как секс-педагог, я часто сталкиваюсь с тем, что не только подросткам, но и взрослым важно услышать фразу: "Да, с тобой всё нормально!"

И это мы с вами обсудили только вопросы физиологии! Но важно говорить и на многие другие темы. Например:

контрацепция;

ЗППП;

подростковая беременность;

сексуальные домогательства и изнасилования;

воздержание;

влюблённость;

границы сексуальных отношений;

культура согласия.

В США проводились исследования, результаты которых опубликованы в книге Дебры Хаффнер "От первых свиданий до взрослой жизни". Оказалось, что подростки из семей, где было половое воспитание, в 3–5 раз реже практиковали рискованное поведение, позже начинали сексуальную жизнь и делали это более осознанно. То же самое подтверждает и статистикаWhy Parents Should Have the ‘Sex Talk’ With Their Children стран Европы, где уже несколько десятилетий сексуальное образование — обязательный предмет в школе.

Нотации и запугивания не работают

В прошлом учебном году я вела курс сексуальной грамотности у восьмиклассников и на последнем занятии попросила заполнить анкету, где был вопрос: "Что бы помогло вам говорить на темы секса и сексуальности с родителями?". Большинство детей выбрали два варианта: "Если бы они говорили со мной об этом с детства" и "Если бы родители не читали лекций, а прислушивались и к моему мнению". Именно поэтому я и говорю: вы не опоздали с половым воспитанием, даже если вашему ребёнку исполнилось 10, 13 или 15 лет.

Но это не должна быть лекция, нотация или запугивание — всё это мы уже проходили со своими родителями, и такая тактика не работает!

Беседа — это равноценный диалог двух людей, где учитывается мнение каждого. Где слушают, не критикуя и не оценивая, где не страшно высказать своё мнение и даже немного подискутировать — в корректной и безопасной форме.

И поверьте, тогда подростку не будет страшно прийти к вам с любым вопросом и любой проблемой. Потому что даже прохождение курса по сексуальной грамотности, доверительные беседы с родителями на эти темы, соблюдение правил безопасности не дают стопроцентной гарантии, что не случится изнасилование, заболевание или незапланированная беременность. И лучше, чтобы в этой ситуации юноша или девушка обратились к родителям. А мама и папа могли адекватно отреагировать и помочь решить проблему. Как — это уже вопрос ценностей каждой отдельно взятой семьи.

Но подростку в этот момент нужны, прежде всего, поддержка и принятие. Чтобы не пришлось самостоятельно предпринимать шаги, которые могут привести к ещё более серьёзным и необратимым последствиям.

Знаете, какие причины чаще всего озвучивают подростки в ответ на вопрос: "Почему не обращаетесь за помощью к родителям?"

Будут ругать.

Начнётся тотальный контроль.

Скажут: "Сам виноват /сама виновата".

Я их огорчу / разочарую.

Мне не поверят / я не получу желаемой поддержки.

Справлюсь сам / сама.

14–16-летние девушки уверяют, что регулярно слышат от мамы фразу: "Забеременеешь — домой не приходи". А куда же ещё идти беременной несовершеннолетней?

Поэтому подумайте: тот ли вы взрослый, к которому можно прийти с любой проблемой и рассчитывать на нормальную реакцию? И если да, старайтесь чаще напоминать своим детям: "Что бы с тобой ни случилось: побили, ограбили, изнасиловали, инфекция, нежелательная беременность — приходи к нам. Мы обязательно поддержим и поможем. Да, первая реакция может быть не очень адекватной. Все имеют право расстроиться или рассердиться, но это не значит, что мы плохие. Мы всегда на твоей стороне! Обращайся к нам в любой ситуации — вместе мы со всем справимся!"