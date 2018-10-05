МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Юлия Ярмоленко
Юлия Ярмоленко
Секс-педагогВсе статьи автора

Как и зачем говорить с подростками о сексе

516

Стоит ли говорить с подростками о сексе и сексуальности? Большинство родителей считает, что в 10–16 лет уже поздно. И, как бы оправдываясь, пересказывают анекдот об отце, который пытался поговорить с сыном о сексе и услышал ответ: "Папа, что ты хочешь узнать?" Другая же часть взрослых утверждает, что "с нами никто не говорил на эти темы, сами всему прекрасно научились, а современные подростки со свободным доступом в интернет и подавно проблем иметь не будут". Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

Вы ещё не опоздали с разговорами о сексе

Ситуация с доступностью информации действительно изменилась. Правда, не всегда она приносит пользу. По моим наблюдениям, впервые дети могут познакомиться с порно в 5–8 лет. В этом возрасте они ещё не готовы к подобным картинкам, а родители не способны спокойно объяснить, почему у порно есть значок 18+, что там показано неверно и по каким причинам просмотр такого кино стоит отложить хотя бы лет до 16.

К тому же в интернете очень много информации, построенной на мифах о сексе. И не всегда даже взрослый человек способен разобраться, где правда, а где выдумки маркетологов. Что же тогда говорить о детях и подростках?

Новости
Кондом-челлендж: а вы умеете надеть презерватив одной рукой?

Часто рассказываю историю, как в одном из небольших городов у друзей-шестиклассников в течение месяца случились первые поллюции. Конечно же, они поделились этим друг с другом и, пытаясь разобраться, что произошло, обратились к Google с запросом "странные выделения из члена". А после изучения информации решили, что у них рак, и написали классному руководителю и родителям прощальную записку.

Эта история может показаться смешной для взрослых, но не для подростков. Особенно это касается юношей, с которыми родители практически никогда не говорят на тему физиологических изменений во время пубертата.

Сложности пубертата: менструации, выделения, поллюции, эрекции

Девочкам в этом плане повезло больше. Из-за месячных и возможной нежелательной беременности мамам волей-неволей приходится обсуждать с ними и гигиену, и физиологию, и контрацепцию. Правда, очень часто эти разговоры откладываются до 10–12 лет, а первые месячные могут прийти и в 8–9 — сейчас это норма.

Так что поговорить о менструации можно и в 5–7 лет, когда ребёнок интересуется прокладками и тампонами.

Но, помимо месячных, с девочками нужно также обсудить изменения в молочных железах, которые растут неравномерно и с дискомфортными ощущениями. А также о выделениях из влагалища, которые появляются примерно за год до менархе. Чтобы девочка не решила, что заразилась чем-то через унитаз или заполучила молочницу. Помочь в этом деле могут книги, в частности "У тебя ещё не начались?" Рут Томсон.

Новости
Как понять, готов/готова ли я заниматься сексом?

О чём же говорить с мальчиками? Обязательно об эрекции. Понятно, что она есть с рождения, но в подростковом возрасте спонтанных эрекций становится значительно больше. И возникают они в самый неподходящий момент. Например, как реакция на стресс. Вызвали к доске — и эрекция тут как тут. К сожалению, это может привести к насмешкам и травле.

Во многих школах Европы есть факультативный курс для юношей об эрекции: что это такое, почему возникает утром и в течение дня, как с ней можно справиться (прикрыть пах книгой, попроситься выйти, носить более свободную одежду). Обязательно подростки обсуждают с секс-педагогом, что есть норма, а что — повод обратиться к врачу.

Нам пока до таких занятий далеко, но с информацией поможет книга Ника Фишера "У тебя мужское достоинство". И не забудьте рассказать о поллюциях, чтобы не было как в истории, описанной выше. Помните, что обычно первые "мокрые сны" случаются в возрасте 10–14 лет и свидетельствуют о том, что в яичках уже начали созревать сперматозоиды.

Новости
Мастурбация под порно — что плохого?

Мастурбация: трогать нельзя запретить

Чаще всего ко мне обращаются родители, которые застали дочь или сына за мастурбацией. Нередко — за мастурбацией под порнографию. И, конечно, возникает резонный вопрос: почему не постучали? Понятно, что бывают разные ситуации. И если неловкость висит в воздухе, то лучше поговорить о том, что произошло. Прежде всего извиниться, что вошли без предупреждения, и сказать, что мастурбация — это нормально. Она помогает справиться с сексуальным возбуждением, снять напряжение без каких-либо последствий (заболевание, беременность).

Обычно, если родители не били ребёнка по рукам за прикосновения к гениталиям, не стыдили, обучали понятию личных границ, покупали книги из серии "Детям про это", говорить о мастурбации не приходится.

Наша задача как родителей привить здоровое отношение к телу, половым органам, собственной сексуальности. И чаще всего добиться этого можно адекватной, спокойной реакцией на любую ситуацию и простыми объяснениями, что "с тобой всё ок". Как секс-педагог, я часто сталкиваюсь с тем, что не только подросткам, но и взрослым важно услышать фразу: "Да, с тобой всё нормально!"

Новости
Как ответить на вопрос ребенка "Что такое изнасилование?"

И это мы с вами обсудили только вопросы физиологии! Но важно говорить и на многие другие темы. Например:

  • контрацепция;

  • ЗППП;

  • подростковая беременность;

  • сексуальные домогательства и изнасилования;

  • воздержание;

  • влюблённость;

  • границы сексуальных отношений;

  • культура согласия.

Новости
Что вы сделали для безопасности своего ребенка в области сексуальности?

В США проводились исследования, результаты которых опубликованы в книге Дебры Хаффнер "От первых свиданий до взрослой жизни". Оказалось, что подростки из семей, где было половое воспитание, в 3–5 раз реже практиковали рискованное поведение, позже начинали сексуальную жизнь и делали это более осознанно. То же самое подтверждает и статистикаWhy Parents Should Have the ‘Sex Talk’ With Their Children стран Европы, где уже несколько десятилетий сексуальное образование — обязательный предмет в школе.

Нотации и запугивания не работают

В прошлом учебном году я вела курс сексуальной грамотности у восьмиклассников и на последнем занятии попросила заполнить анкету, где был вопрос: "Что бы помогло вам говорить на темы секса и сексуальности с родителями?". Большинство детей выбрали два варианта: "Если бы они говорили со мной об этом с детства" и "Если бы родители не читали лекций, а прислушивались и к моему мнению". Именно поэтому я и говорю: вы не опоздали с половым воспитанием, даже если вашему ребёнку исполнилось 10, 13 или 15 лет.

Но это не должна быть лекция, нотация или запугивание — всё это мы уже проходили со своими родителями, и такая тактика не работает!

Беседа — это равноценный диалог двух людей, где учитывается мнение каждого. Где слушают, не критикуя и не оценивая, где не страшно высказать своё мнение и даже немного подискутировать — в корректной и безопасной форме.

И поверьте, тогда подростку не будет страшно прийти к вам с любым вопросом и любой проблемой. Потому что даже прохождение курса по сексуальной грамотности, доверительные беседы с родителями на эти темы, соблюдение правил безопасности не дают стопроцентной гарантии, что не случится изнасилование, заболевание или незапланированная беременность. И лучше, чтобы в этой ситуации юноша или девушка обратились к родителям. А мама и папа могли адекватно отреагировать и помочь решить проблему. Как — это уже вопрос ценностей каждой отдельно взятой семьи.

Новости
Меня "там" трогал дядя: почему дети не расскажут об этом родителям

Но подростку в этот момент нужны, прежде всего, поддержка и принятие. Чтобы не пришлось самостоятельно предпринимать шаги, которые могут привести к ещё более серьёзным и необратимым последствиям.

Знаете, какие причины чаще всего озвучивают подростки в ответ на вопрос: "Почему не обращаетесь за помощью к родителям?"

  • Будут ругать.

  • Начнётся тотальный контроль.

  • Скажут: "Сам виноват /сама виновата".

  • Я их огорчу / разочарую.

  • Мне не поверят / я не получу желаемой поддержки.

  • Справлюсь сам / сама.

14–16-летние девушки уверяют, что регулярно слышат от мамы фразу: "Забеременеешь — домой не приходи". А куда же ещё идти беременной несовершеннолетней?

Поэтому подумайте: тот ли вы взрослый, к которому можно прийти с любой проблемой и рассчитывать на нормальную реакцию? И если да, старайтесь чаще напоминать своим детям: "Что бы с тобой ни случилось: побили, ограбили, изнасиловали, инфекция, нежелательная беременность — приходи к нам. Мы обязательно поддержим и поможем. Да, первая реакция может быть не очень адекватной. Все имеют право расстроиться или рассердиться, но это не значит, что мы плохие. Мы всегда на твоей стороне! Обращайся к нам в любой ситуации — вместе мы со всем справимся!"

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юлия ЯрмоленкоЮлия Ярмоленко
Место
Украина
Объект
Секс
Источник
Источник:lifehacker.ru
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины