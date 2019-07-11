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/ Сексуальное здоровье

Химическая кастрация: врач пояснила, как это работает

1.8т Читать материал на украинском

Химическая кастрация – это медицинская процедура, в результате которой у мужчины полностью прекращается сексуальная функция.

Пропадает как желание, так и физическая возможность совершить половой акт. Об этом MedOboz рассказала врач-уролог Наталья Чумак.

При этом "достигается эффект хирургической кастрации, но половые органы мужчины остаются на месте", – пояснила она. В то же время есть и ряд побочных эффектов, в том числе остеопороз, возможно развитие ишемической болезни. Кроме того, инъекции вызывают атрофию яичек, "они немного уменьшаются в размерах", – добавила медик.

Инъекция, иллюстрация

Инъекция, иллюстрация

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По словам врача, специальные инъекции – внутримышечные или подкожные – приводят к "стойкой блокировке гормонов, которые вызывают половое влечение, они отключают эти функции в организме". Инъекции делаются "на протяжении определенного периода времени в определенных дозировках".

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Как пояснила уролог, прекращение введения препарата не приводит к восстановлению сексуальной функции. "Функция не восстанавливается, блокировка стойкая. Но от одной инъекции стойкого эффекта не будет. Нужно введение препарата на протяжении хотя бы одного года", – рассказала врач.

Как писал OBOZREVATEL, 11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Согласно новому закону, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
кастрация Верховная Рада Украины педофилы
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