Я настоятельно рекомендую пробовать групповой секс до вступления в брак. Потому что не всегда последствия предсказуемы и я консультировала ни одну пару, которая была на грани разрыва после такого "сказочного опыта". А если вы уже в отношениях, то рекомендую 7 раз отмерить и хорошо подумать. Но! Есть пары, практикующие свинг и все у них хорошо. Поэтому задавать вопрос вроде "а что нас ждёт после этого?" бесполезно, нет никаких общих правил. Но если есть возможность попробовать до создания семьи и определиться надо оно вам или нет, то лучше это сделать.
Групповой секс бывает разный. Он может отличаться от ваших фантазий. У вас может возникнуть ревность, обида, раздражение и прочие неприятные чувства в процессе, который иногда уже сложно остановить. Поэтому что вас от этого убережёт? Верно, правила и четкие границы!
Договоритесь обо всем на берегу!
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И если вы хоть немного сомневаетесь - не соглашайтесь на такой эксперимент. Купите специальный мастурбатор и фалоиммитатор и поиграйте до того, как пригласите к себе в постель ещё людей.
А что вы думаете про групповой секс? Какой формат из перечисленных привлекает больше?
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