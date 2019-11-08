Названы болезни, которые лечит секс

Регулярное занятие любовью может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп.
А оргазмы в половину уменьшают чувствительность к боли. Об этом пишет "Рамблер", ссылаясь на заключения специалистов.
Отмечается, что люди, занимающиеся сексом не 1-2 раза в неделю, также имеют примерно на 30% высший уровень иммуноглобулина.
Врачи сообщили, какие болезни можно вылечить сексом
psy-practice.com
Помимо этого, утверждают специалисты, интим уменьшает риск заболевай сердца. Правда, по данным ученых из Исследовательского института Новой Англии в Массачусетсе, добиться этого можно только мужчине — если заниматься сексом минимум два раза в неделю.
Ко всему прочему регулярный интим поможет быстрее перенести простуду и грипп.
Эксперты добавляют, что секс улучшает кровообращение и разгоняет камни в почках. Гинекологи же утверждают, что активная сексуальная жизнь — залог женского здоровья, а массаж простаты полезен для лечения простатита.
Как сообщал OBOZREVATEL, регулярный секс способствует продлению жизни после инфаркта миокарда. Таковы результаты исследования, проведенного израильскими медицинскими исследователями в Тель-Авивском университете и медицинском центре Шаарей Цедек.
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