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/Сексуальное здоровье

Доказана неожиданная польза орального секса для женщин

4.1тЧитать материал на украинском

Ученые впервые доказали пользу орального секса для здоровья женщины: он может снизить риск повторяющихся выкидышей.

К такому выводу пришли специалисты из Лейденского университета, сообщается в журнале Journal of Reproductive Immunology.

Исследователи предположили, что дело может быть во влиянии мужской иммунной системы на женскую — как до зачатия, так и после. По их мнению, толерантность организма беременной женщины к антигенам отца повышается благодаря попаданию в организм спермы, причем не только вагинально, но и орально.

Ученые опросили группу из 97 женщин моложе 36 лет, у которых были как минимум три беспричинных выкидыша подряд, и группу из 137 женщин, у которых не было привычных выкидышей. Как оказалось, вторая группа значительно чаще занималась оральным сексом. В первой группе оральным сексом с партнером занималось 56,9% женщин, во второй — 72,9%.

Доказана неожиданная польза орального секса для женщин

24smi.org

В семенной жидкости содержатся человеческие лейкоцитарные антигены отца (HLA), от которых зависит иммуносовместимость пары, поясняют исследователи.

Желудочно-кишечный тракт же является наиболее благоприятной средой для их попадания в организм женщины. Воздействуя на него, отцовские антигены способны "подготовить" организм к вынашиванию ребенка от этого мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы топ-5 продуктов, которые увеличивают половое влечение; черты характера, повышающие шансы на секс.

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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Интересует как происходило данное исследование. Только опросами, или были практические, лабораторные работы? Как ознакомиться подробнее, и можно ли принять участие в опытах?
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