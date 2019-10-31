Не все продукты, которые принято считать афродизиаками, имеют возбуждающие свойства. Например, кофе никаким образом не относится к страсти, а алкоголь в больших дозах – только может все испортить.
Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что в древние времена считалось, что внешний вид еды неразрывно был связан с ее воздействием. Поэтому неким продуктам приписывались возбуждающие свойства.
По словам Кляуз, в средние века ародизиаками были редкие и дорогостоящие продукты, например, картофель и какао.
Диетолог развеяла популярный миф об афродизиаках
Диетолог составила список продуктов, которые относят к афродизиакам, но те не обладают возбуждающими свойствами:
Шоколад – именно женский афродизиак. Но научного подтверждения этому нет.
Мед – всегда был атрибутом любви и романтики. Но на либидо он не влияет.
Перец чили – яркий вкус стимулирует только рецепторы языка. А вот у чувствительных людей может вызвать зуд и покраснение ануса при дефекации.
Кофе – оказывает общий возбуждающий эффект, но не имеет отношение к страсти.
Алкоголь – в небольших дозах расслабляет, "снимает запреты", но при чрезмерном употреблении оказывает противоположное действие.
Эффект черной маки, женьшеня, гинкго, иохимбина еще буде изучаться. Ученых волнует именно безопасность и отстроченные побочные эффекты.
В то же время, например, устрицы богаты цинком, который необходим для функционирования половой системы.
Какой продукт вызывает страстное влечение? Сегодня об этом⬇️ В древности считалось, что внешний вид еды неразрывно связан с ее воздействием🙊 К примеру, корень мандрагоры напоминал женскую фигурку, а устрицы - пикантную часть женского тела Поэтому им приписывались возбуждающие свойства Но есть и научное объяснение👉 устрицы богаты цинком, кторый необходим для функционирования половой системы ⠀ Афродизиаками были редкие и дорогостоящие продукты В средние века привезенные с Нового Света картофель и какао считались мощными афродизиками🤷♀️ ⠀ Сегодня к популярным продуктам афродизиакам относят➡️➡️➡️➡️ листайте карусель
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, что афродизиаки, на самом деле, снимают раздражительность, повышают уровень энергии в теле, но они не способны "магическим образом" запускать процесс сексуального возбуждения.
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