Не все продукты, которые принято считать афродизиаками, имеют возбуждающие свойства. Например, кофе никаким образом не относится к страсти, а алкоголь в больших дозах – только может все испортить.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что в древние времена считалось, что внешний вид еды неразрывно был связан с ее воздействием. Поэтому неким продуктам приписывались возбуждающие свойства.

По словам Кляуз, в средние века ародизиаками были редкие и дорогостоящие продукты, например, картофель и какао.

Диетолог развеяла популярный миф об афродизиаках

Диетолог составила список продуктов, которые относят к афродизиакам, но те не обладают возбуждающими свойствами:

Шоколад – именно женский афродизиак. Но научного подтверждения этому нет.

Мед – всегда был атрибутом любви и романтики. Но на либидо он не влияет.

Перец чили – яркий вкус стимулирует только рецепторы языка. А вот у чувствительных людей может вызвать зуд и покраснение ануса при дефекации.

Кофе – оказывает общий возбуждающий эффект, но не имеет отношение к страсти.

Алкоголь – в небольших дозах расслабляет, "снимает запреты", но при чрезмерном употреблении оказывает противоположное действие.

Эффект черной маки, женьшеня, гинкго, иохимбина еще буде изучаться. Ученых волнует именно безопасность и отстроченные побочные эффекты.

В то же время, например, устрицы богаты цинком, который необходим для функционирования половой системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, что афродизиаки, на самом деле, снимают раздражительность, повышают уровень энергии в теле, но они не способны "магическим образом" запускать процесс сексуального возбуждения.

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