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Диетолог развеяла популярный миф об афродизиаках

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Не все продукты, которые принято считать афродизиаками, имеют возбуждающие свойства. Например, кофе никаким образом не относится к страсти, а алкоголь в больших дозах – только может все испортить.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. Она отметила, что в древние времена считалось, что внешний вид еды неразрывно был связан с ее воздействием. Поэтому неким продуктам приписывались возбуждающие свойства.

По словам Кляуз, в средние века ародизиаками были редкие и дорогостоящие продукты, например, картофель и какао.

Диетолог развеяла популярный миф об афродизиаках

Диетолог развеяла популярный миф об афродизиаках

Диетолог составила список продуктов, которые относят к афродизиакам, но те не обладают возбуждающими свойствами:

  • Шоколад – именно женский афродизиак. Но научного подтверждения этому нет.

  • Мед – всегда был атрибутом любви и романтики. Но на либидо он не влияет.

  • Перец чили – яркий вкус стимулирует только рецепторы языка. А вот у чувствительных людей может вызвать зуд и покраснение ануса при дефекации.

  • Кофе – оказывает общий возбуждающий эффект, но не имеет отношение к страсти.

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  • Алкоголь – в небольших дозах расслабляет, "снимает запреты", но при чрезмерном употреблении оказывает противоположное действие.

  • Эффект черной маки, женьшеня, гинкго, иохимбина еще буде изучаться. Ученых волнует именно безопасность и отстроченные побочные эффекты.

  • В то же время, например, устрицы богаты цинком, который необходим для функционирования половой системы.

Какой продукт вызывает страстное влечение? Сегодня об этом⬇️ В древности считалось, что внешний вид еды неразрывно связан с ее воздействием🙊 К примеру, корень мандрагоры напоминал женскую фигурку, а устрицы - пикантную часть женского тела Поэтому им приписывались возбуждающие свойства Но есть и научное объяснение👉 устрицы богаты цинком, кторый необходим для функционирования половой системы ⠀ Афродизиаками были редкие и дорогостоящие продукты В средние века привезенные с Нового Света картофель и какао считались мощными афродизиками🤷‍♀️ ⠀ Сегодня к популярным продуктам афродизиакам относят➡️➡️➡️➡️ листайте карусель

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, что афродизиаки, на самом деле, снимают раздражительность, повышают уровень энергии в теле, но они не способны "магическим образом" запускать процесс сексуального возбуждения.

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