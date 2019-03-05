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/Сексуальное здоровье

Альтернатива виагре: разработано мощное средство  

6.3тЧитать материал на украинском

Ученым удалось разработать гель для потенции на основе яда бразильского блуждающего паука.

Он помогает достичь эрекции в течение 20-30 минут, которая держится около часа. Это средство, по словам экспертов, эффективнее виагры.

Гель способен вызывать эрекцию независимо от сексуальной стимуляции, пишет The Sun.

Альтернатива виагре: разработано мощное средство  

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Клиническое испытание показало, что у представителей сильной половины человечества, втиравших гель BZ371, наблюдалось 113% повышение кровотока к их пенису.

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По словам экспертов, средство может также помочь женщинам с ослабленным либидо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые создали вакцину, способную увеличить сексуальное желание. Исследователи Имперского колледжа Британии выяснили, что "гормон поцелуев" или кисспептин положительно воздействует на части мужского мозга, отвечающие за сексуальное возбуждение.

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Putin Serjio
Putin Serjio
Опять что то МОЩНОЕ
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