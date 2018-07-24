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Ольга Товпенко
Ольга Товпенко
ПсихологВсе статьи автора

9 вредных советов для мужчин

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Секретная инструкция для мужчин от общества анонимных мужей. Следуя ей, ваша жена никогда больше не захочет секса с вами.

1. Никогда не проявляй инициативу! Жди, что жена "возьмет" тебя, как в порно – прямо с порога.

2. Купи таймер. Поставь его на 5 минут. И никогда – слышишь? – никогда не занимайся любовью дольше! Через месяц желание секса у жены отомрет самой собой/

3. Приходя с работы – не обращай на жену внимания. А когда дети лягут, подойди, возьми жену в охапку и, не спрашивая, как дела, уложи в постель. Очень скоро она начнет обижаться. А это победа, парень!

4. Никогда не помогай жене! Ты же не подкаблучник?

5. Действуй динамично! Пусть твои движения будут грубыми, резкими и неуклюжими! Женщинам нравятся плохие мальчики. Каждый раз после секса спрашивай у жены: ну, как? Был оргазм?

6. После классного секса, скажи жене: у тебя такое забавное лицо во время оргазма!

7. Не допускай романтики в своих отношениях! Романтика – для слабохарактерных, но ты же не такой?

8. В момент страсти скажи: дорогая, ты так похожа на мою мать!

9. Работай допоздна, приходи уставший и злой. И не забывай ходить в сауну с друзьями!

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Ольга ТовпенкоОльга Товпенко
Тема
Здоровье
Объекты
СексздоровьеОтношенияПсихологияСоветы врача
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