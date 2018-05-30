5 советов, которые улучшат вашу сексуальную жизнь

Секс занимает далеко не последнее место в отношениях. И если что-то не в порядке в постели, часто итогом становится расставание.

Чтобы "искра" между вами и вашим партнером не погасла, попробуйте внести некоторые коррективы в ваши привычные действия. Все эти привычки только укрепят ваши отношения, а также помогут стать здоровее.

Новости Ученые узнали об опасности отсутствия секса

Тренируйтесь вместе

Исследования социологов показали, что 85% пар, которые начали тренироваться вместе, считают, что их отношения улучшились. При этом каждая пятая пара призналась, что совместные тренировки даже спасли их от расставания.

Главный секрет успеха состоит в том, что во время тренировки партнеры, кроме того, что просто проводят время вместе, больше чувствуют друг друга как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Кроме того, при занятиях спортом вы предстаете друг перед другом в ином свете, что притягивает и "заводит".

Переходите на средиземноморскую диету

Эта популярная диета, как показывают исследования, помогает укрепить сердце, улучшает работу мозга, а также снижает риск развития рака. Кроме того, средиземноморская диета помогает улучшить эректильную дисфункцию у мужчин, а также повысить либидо у женщин. И все это благодаря тому, в средиземноморском стиле питания очень много продуктов-афродизиаков.

Спите по 7-8 часов в сутки

"Ой не кофе будит по утрам, ой не кофе", - шутливо говорят об утреннем сексе. Но он будет в радость только если оба партнера хорошенько выспались. Иначе не просто желания, и возможности к интимной близости не будет, поскольку от недосыпа нарушается выработка половых гормонов, кровообращение и прочие процессы, от которых зависит, в частности, и сексуальная функция.

Потому позаботьтесь, чтобы в сутки вам обоим удавалось поспать вдосталь – примерно 7-8 часов.

Больше смейтесь

Почаще устраивайте сеансы совместного просмотра комедий, смешных роликов и пр. Ведь смех повышает в организме уровень эндорфинов, снижает уровень стресса, помогает уменьшить болевые ощущения, повышает иммунитет и помогает снизить кровяное давление. Все это уже положительно сказывается на сексуальной функции. Кроме того, совместный смех помогает разрушить все имеющиеся эмоциональные барьеры между партнерами и раскрепощает.

Договоритесь о релаксе порознь

Какими бы сильными чувства ни были, каждому из партнеров нужно иногда отдыхать "для души". Договоритесь раз в неделю-две устраивать для себя сеансы релакса в одиночестве (например, помедитируйте, примите ванну, послушайте музыку, сидя на подоконнике – делайте все, что вас расслабляет и успокаивает). Это поможет избавиться от стресса, привести чувства в норму и еще больше возжелать своего партнера.

Ранее MEDOBOZ делился лайфхаками, которые помогут улучшить ваш секс.