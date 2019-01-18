Семена чиа: что это такое и почему стали так популярны

Семена чиа считают суперфудом, который может помочь очиститься от токсинов, нормализовать работу кишечника, похудеть и насытить организм полезными веществами.

OBOZREVATEL выяснил, в каких случаях эти зерна противопоказаны и как правильно их употреблять, чтобы получить нужный эффект.

По мнению ученых, они были популярны еще во времена цивилизации ацтеков, которые знали об их пользе и применяли в пищу.

семена чиа szhaman.livejournal.com

Чтобы извлечь все полезные свойства зерен, их нужно перемолоть в порошок, потому что семена покрыты необычной клетчаткой, которая, когда размокает, образует слизь для защиты ядра с витаминами.

В твердом виде семена стоит употреблять тем, кто хочет похудеть. Сами зерна достаточно большие и малокалорийные, ими можно быстро насытиться и при этом не съесть много. Диетологи отмечают, что регулярное употребление семян чиа позволяет снизить общую калорийность дневного рациона на 200-300 ккал. Также они имеют эффект чистки кишечника от токсинов. Чиа "сметает" все шлаки на своем пути и понемногу выводит их из организма.

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В ядре зернышка находится мощный заряд ценных микроэлементов, польза от употребления которых была неоднократно подтверждена клиническими условиями.

В состав чиа входит:

полезные жирные кислоты Омега-3;

высококачественный растительный белок;

клетчатка;

фосфор;

антиоксиданты;

калий;

железо;

цинк;

витамины группы В.

Принимать семена чиа нельзя людям с индивидуальной непереносимостью, при болезнях ЖКТ в стадии обострения, при низком давлении, во время беременности и грудного вскармливания, во время лечения зубов, при наличии аллергии, а при диарее и отравлении стоит временно исключить прием.

Непереносимость встречается редко, но все же стоит проверить себя на ее наличие. Для этого первые четыре дня употребляйте по 1 столовой ложке зерен. Если все хорошо, то можно увеличить дозу. В любом случае, перед тем, как употреблять их в пищу, лучше проконсультироваться с врачом.

Рекомендованная дневная норма употребления семян не должна превышать 2-3 столовых ложек. Чиа можно использовать в исходном виде, в виде муки и в сочетании с жидкостями.

В исходном виде семена можно добавлять к обычным готовым блюдам, таким образом можно дополнить вкус и сделать еду более полезной.

Муку, которую можно получить измельчая зерна в ступке или кофемолке, добавляют в каши, в тесто блинов и домашнего хлеба.

В воду или молоко можно добавить не больше одной чайной ложки чиа. Семечки замачиваются на 35-45 минут и за это время успевают занять весь объем стакана. Готовый чиа-пуддинг сочетают с ягодами, фруктами и какао, получается настоящий десерт.

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