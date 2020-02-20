Щитовидка под угрозой: как влияет на организм и кто в зоне риска

Практически у каждого второго украинца, который приходит на прием к эндокринологу, медики диагностируют расстройства работы щитовидной железы. Несмотря на маленький размер этого органа, он влияет на все без исключения процессы, происходящие в организме человека. И в первую очередь страдают женщины и дети.

Во что конкретно может вылиться нарушение функций щитовидки и как это предотвратить – читайте дальше.

Снижение качества жизни

Одним из самых распространенных последствий нарушения функций щитовидной железы является снижение качества жизни. Сбои в работе органа, отвечающего за выработку жизненно важных гормонов тироксина (Т3) и трийодтиронина (Т4), прежде всего выливаются в снижение работоспособности, чувство слабости, особенно во второй половине дня. Порой слабость может сопровождать человека с момента пробуждения. Одним из сигналов проблем со щитовидкой может быть также переутомление и подавленность, которые впоследствии могут развиться в депрессию. К тому же, часто люди с расстройствами щитовидной железы имеют проблемы со сном.

Влияние на внешность

Частым симптомом нарушения функции щитовидной железы является чрезмерная сухость кожи, не связанная с сезонностью – особенно на локтях и пятках, повышение ломкости волос и ногтей. Далее симптоматика может расшириться до возникновения отеков лица и тела, в отдельных случаях - до пучеглазия.

Нарушение метаболизма

Один из основных симптомов проблем со щитовидкой – нарушение метаболизма. Человек с расстройствами щитовидной железы может либо стремительно набирать вес, либо так же стремительно его терять. При этом без лечения причины проблемы – заболеваний щитовидной железы – ни занятия спортом, ни жесткие диеты никакого эффекта не дадут.

Снижение репродуктивной функции

Нарушение работы щитовидной железы может приводить к нарушению менструального цикла у женщин – вплоть до полного прекращения месячных и преждевременного начала менопаузы. Кроме того, заболевания щитовидной железы существенно снижают способность женщины забеременеть, ведь организм мобилизует ресурсы для собственных нужд и предотвращает возможные дефекты развития плода

Нарушение когнитивной функции

Расстройства работы щитовидной железы и жизнь в условиях йододефицита, который является самой распространенной причиной таких расстройств, влияет на умственные способности и память ребенка. Йододефицит и нарушение работы щитовидки у беременной женщины мешает ее плоду унаследовать генетический потенциал предков и снижает умственные способности ребенка. После рождения малыша это выльется в проблемы с обучением, запоминанием, а у взрослого человека будет вызывать трудности с концентрацией и способностью быстро принимать решения.

В особо сложных случаях возможно даже развитие умственной отсталости.

Согласно статистическим данным, коэффициент IQ у людей, живущих в регионах, где фиксируется дефицит йода, ниже, чем у людей, которые не испытывают недостатка йода.

Задержка роста

Доказано, что люди, проживающие в йододефицитных регионах, обычно ниже ростом, чем жители регионов с нормальным уровнем йода. Эндокринологи утверждают, что именно йододефицит и функциональные нарушения щитовидки - среди основных предпосылок развития серьезных патологий роста.

Снижение иммунитета

Нарушение функций щитовидной железы серьезно сказывается на способности организма противостоять различного рода инфекциям. Поэтому снижение иммунитета является одним из самых распространенных последствий сбоев в работе этого органа.

Развитие патологий, которые обычно не связывают напрямую со щитовидкой

Поскольку гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, необходимы всем без исключения органам человека, сбои в работе щитовидки могут провоцировать развитие серьезных заболеваний – например, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Угроза онкозаболеваний

Риск развития рака щитовидной железы – одно из самых страшных последствий нарушения работы щитовидной железы. Ситуация осложняется тем, что практически вся Украина живет в условиях йододефицита и при полном отсутствии программы его ликвидации. Медики предупреждают о тревожных тенденциях: с каждым годом рак "молодеет" и учащается. Так, по словам детского эндокринолога Натальи Зелинской, за последние 6 лет количество случаев заболеваний раком щитовидной железы у детей возросло вдвое. И диагностируют страшную болезнь чаще всего практически случайно – из-за отсутствия практики плановых осмотров специалистов.

Поэтому не пренебрегайте своим здоровьем и прислушивайтесь к советам врачей: обязательно раз в год проходите обследование щитовидной железы. И позаботьтесь о том, чтобы ваша щитовидка получала достаточное количество йода, который крайне необходим ей для нормальной работы. Ведь именно йододефицит является основной причиной нарушений функций этого органа.

Для того, чтобы обеспечить организм физиологическими дозами йода, следует добавить в свой рацион морепродукты, а в весенне-осенние периоды курсами принимать препараты йода, которые можно приобрести в аптеках.

При этом медики настаивают: лучше усваивается этот микроэлемент, если принимать его вместе с селеном. Комбинированный препарат йода и селена в настоящее время в Украине выпускает только компания "ОмниФарма Киев" - под названием "ЙоСен". Этот препарат выпускается в трех формах: для взрослых, для детей и для беременных женщин - и содержит строгое дозирование необходимых для каждой из этих групп людей йода и селена.

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