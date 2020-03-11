Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Щитовидка и избыточный вес: что делать, если диеты не помогают

5.1т

Придерживаетесь строгой диеты и изнуряете себя тяжелыми тренировками в спортзале, а лишние килограммы не уходят? Обратите внимание на щитовидку! Как и почему этот маленький орган влияет на нашу фигуру и что делать, чтобы достичь идеальных форм – читайте далее.

Щитовидка и избыточный вес: что делать, если диеты не помогают

Если все ваши потуги по борьбе с лишним весом остаются безрезультатными, и вы обратитесь за советом к диетологу – не удивляйтесь, что он направит вас проверить щитовидную железу. Все дело в том, что этот маленький орган в форме бабочки влияет на все органы и все процессы, происходящие в организме человека. В том числе, от работы щитовидки зависит и метаболизм – или, иными словами, обмен веществ.

Причиной проверить работу щитовидки должен стать резкий набор веса, который не уходит несмотря на интенсивные физические нагрузки и строгие диеты. В этом случае высока вероятность, что ваша щитовидка, условно говоря, не дорабатывает.

"Человек потребляет, казалось бы, ту же еду, но поправляется – в силу того, что обменные процессы снижены и не вся еда усваивается, а откладывается в подкожной клетчатке и так далее - то, что в народе называют "зашлакованностью организма". Это может быть проявлением сниженной функции щитовидной железы", - объясняет заведующий отделом профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии Минздрава Украины Владимир Панькив.

Если же функция щитовидки повышена – человек наоборот резко теряет вес. При повышенной функции обмен веществ ускоряется в два-три раза. И даже если человек продолжает много есть, он постоянно ощущает голод. И теряет килограммы. При этом иногда это похудение приобретает катастрофические масштабы.

"Избыточная функция щитовидной железы провоцирует похудение. Очень быстро человек может значительно потерять в весе – иногда до 20-30 кг", - рассказывает заведующая кафедры эндокринологии НМУ имени Богомольца Юлия Комисаренко.

Медики сходятся во мнении: если дело в щитовидке – традиционные методы регулирования веса вряд ли будут эффективными.

Кстати, кроме непосредственно лишних килограммов или наоборот – чрезмерной худобы – нарушения в работе щитовидки могут ударить и по другим аспектам внешности и самочувствия. Так, депрессия и слабость являются частыми спутниками гипотиреоза - расстройства щитовидки, при котором она вырабатывает недостаточное количество необходимых организму гормонов Т3 и Т4.

"При пониженной функции щитовидки организму не хватает гормонов этой железы. И это ведет к задержке обмена веществ, снижению метаболизма. Как следствие, растет вес. Человек ощущает слабость, сонливость, апатию, вялость. У него повышается сухость кожи, появляется отечность – особенно на лице и кистях рук, усиливается выпадение волос. Прямое следствие гипотиреоза – упадок сил, депрессия и плаксивость – особенно у женщин. Они набирают в весе, им не нравится собственное отражение в зеркале", - констатирует эндокринолог Оксана Логачова.

Другая крайность – гипертиреоз или повышенная функция щитовидки – заставляет железу продуцировать гормоны в избытке. А это проявляется в резком снижении веса и психологическом истощении.

"При гипертиреозе человек сильно теряет в весе. Либо вес сильно колеблется – то вверх, то вниз. Психологически идет истощение. Как правило, человек пребывает в состоянии психомоторного возбуждения, тревоги. У него повышается потливость и учащается сердцебиение. Человек становится очень раздражительным, возбудимым. Он плохо спит. У него меняется реакция на раздражители", - перечисляет Логачова.

Дополнительный симптом нарушений работы щитовидки – определенная сезонность обострения их проявлений. Так, при пониженной функции железы человек особенно плохо ощущает себя в холодную пору года. Если же функция повышена – симптомы обостряются в жару.

И в первом, и во втором случае медики настоятельно рекомендуют проверить гормоны щитовидной железы. Эта процедура – не сложная и вполне доступная. Уровень гормонов щитовидной железы в Украине определяют посредством анализа крови, взятой из вены натощак.

Как же нормализировать работу щитовидки? Прежде всего, следует пересмотреть свои привычки – и переходить к здоровому образу жизни: бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, постараться спокойнее реагировать на стрессы и начать заниматься спортом.

Наша щитовидка также не очень любит ряд продуктов – как то мучные изделия, сладости, сахар, конфеты, торты, пирожные, различные соусы и кетчупы, а также пряности. Поэтому если вы по возможности снизите употребление этих продуктов – щитовидка будет вам только благодарна.

В то же время, медики рекомендуют обогатить свой рацион продуктами, содержащими йод – ведь именно этот микроэлемент является "строительным материалом" для гормонов щитовидной железы и отвечает за нормальную работу этого органа. Щитовидка "любит" морскую капусту, морепродукты, грецкие орехи, хурму, клюкву и другие продукты с высоким содержанием йода. Возьмите за правило использовать в приготовлении пищи исключительно йодированную соль. А чтобы гарантировано обеспечить щитовидку достаточным количеством йода – введите в рацион соответствующие препараты, которые продаются в аптеке.

Учитывайте, что особенно эффективно йод усваивается в паре с еще одним микроэлементом – селеном. И в нашей стране производится препарат, содержащий физиологические дозы йода и селена – называется он "ЙоСен". При этом, выпускается этот препарат в трех разных дозировках – для взрослых, детей и беременных женщин. Ведь для каждой из этих групп существуют свои оптимальные дозы микроэлементов, способные помочь щитовидке работать эффективно и без сбоев.

Подробнее о йододефиците, щитовидке, их влиянии на организм и том, как сохранить здоровье и красоту, читайте в материалах:

Сохранить молодость и красоту поможет щитовидка - Силина

От апатии - до слабоумия: чем грозит и как проявляется дефицит йода

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости