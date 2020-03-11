Щитовидка и избыточный вес: что делать, если диеты не помогают

Придерживаетесь строгой диеты и изнуряете себя тяжелыми тренировками в спортзале, а лишние килограммы не уходят? Обратите внимание на щитовидку! Как и почему этот маленький орган влияет на нашу фигуру и что делать, чтобы достичь идеальных форм – читайте далее.

Если все ваши потуги по борьбе с лишним весом остаются безрезультатными, и вы обратитесь за советом к диетологу – не удивляйтесь, что он направит вас проверить щитовидную железу. Все дело в том, что этот маленький орган в форме бабочки влияет на все органы и все процессы, происходящие в организме человека. В том числе, от работы щитовидки зависит и метаболизм – или, иными словами, обмен веществ.

Причиной проверить работу щитовидки должен стать резкий набор веса, который не уходит несмотря на интенсивные физические нагрузки и строгие диеты. В этом случае высока вероятность, что ваша щитовидка, условно говоря, не дорабатывает.

"Человек потребляет, казалось бы, ту же еду, но поправляется – в силу того, что обменные процессы снижены и не вся еда усваивается, а откладывается в подкожной клетчатке и так далее - то, что в народе называют "зашлакованностью организма". Это может быть проявлением сниженной функции щитовидной железы", - объясняет заведующий отделом профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии Минздрава Украины Владимир Панькив.

Если же функция щитовидки повышена – человек наоборот резко теряет вес. При повышенной функции обмен веществ ускоряется в два-три раза. И даже если человек продолжает много есть, он постоянно ощущает голод. И теряет килограммы. При этом иногда это похудение приобретает катастрофические масштабы.

"Избыточная функция щитовидной железы провоцирует похудение. Очень быстро человек может значительно потерять в весе – иногда до 20-30 кг", - рассказывает заведующая кафедры эндокринологии НМУ имени Богомольца Юлия Комисаренко.

Медики сходятся во мнении: если дело в щитовидке – традиционные методы регулирования веса вряд ли будут эффективными.

Кстати, кроме непосредственно лишних килограммов или наоборот – чрезмерной худобы – нарушения в работе щитовидки могут ударить и по другим аспектам внешности и самочувствия. Так, депрессия и слабость являются частыми спутниками гипотиреоза - расстройства щитовидки, при котором она вырабатывает недостаточное количество необходимых организму гормонов Т3 и Т4.

"При пониженной функции щитовидки организму не хватает гормонов этой железы. И это ведет к задержке обмена веществ, снижению метаболизма. Как следствие, растет вес. Человек ощущает слабость, сонливость, апатию, вялость. У него повышается сухость кожи, появляется отечность – особенно на лице и кистях рук, усиливается выпадение волос. Прямое следствие гипотиреоза – упадок сил, депрессия и плаксивость – особенно у женщин. Они набирают в весе, им не нравится собственное отражение в зеркале", - констатирует эндокринолог Оксана Логачова.

Другая крайность – гипертиреоз или повышенная функция щитовидки – заставляет железу продуцировать гормоны в избытке. А это проявляется в резком снижении веса и психологическом истощении.

"При гипертиреозе человек сильно теряет в весе. Либо вес сильно колеблется – то вверх, то вниз. Психологически идет истощение. Как правило, человек пребывает в состоянии психомоторного возбуждения, тревоги. У него повышается потливость и учащается сердцебиение. Человек становится очень раздражительным, возбудимым. Он плохо спит. У него меняется реакция на раздражители", - перечисляет Логачова.

Дополнительный симптом нарушений работы щитовидки – определенная сезонность обострения их проявлений. Так, при пониженной функции железы человек особенно плохо ощущает себя в холодную пору года. Если же функция повышена – симптомы обостряются в жару.

И в первом, и во втором случае медики настоятельно рекомендуют проверить гормоны щитовидной железы. Эта процедура – не сложная и вполне доступная. Уровень гормонов щитовидной железы в Украине определяют посредством анализа крови, взятой из вены натощак.

Как же нормализировать работу щитовидки? Прежде всего, следует пересмотреть свои привычки – и переходить к здоровому образу жизни: бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, постараться спокойнее реагировать на стрессы и начать заниматься спортом.

Наша щитовидка также не очень любит ряд продуктов – как то мучные изделия, сладости, сахар, конфеты, торты, пирожные, различные соусы и кетчупы, а также пряности. Поэтому если вы по возможности снизите употребление этих продуктов – щитовидка будет вам только благодарна.

В то же время, медики рекомендуют обогатить свой рацион продуктами, содержащими йод – ведь именно этот микроэлемент является "строительным материалом" для гормонов щитовидной железы и отвечает за нормальную работу этого органа. Щитовидка "любит" морскую капусту, морепродукты, грецкие орехи, хурму, клюкву и другие продукты с высоким содержанием йода. Возьмите за правило использовать в приготовлении пищи исключительно йодированную соль. А чтобы гарантировано обеспечить щитовидку достаточным количеством йода – введите в рацион соответствующие препараты, которые продаются в аптеке.

Учитывайте, что особенно эффективно йод усваивается в паре с еще одним микроэлементом – селеном. И в нашей стране производится препарат, содержащий физиологические дозы йода и селена – называется он "ЙоСен". При этом, выпускается этот препарат в трех разных дозировках – для взрослых, детей и беременных женщин. Ведь для каждой из этих групп существуют свои оптимальные дозы микроэлементов, способные помочь щитовидке работать эффективно и без сбоев.

Подробнее о йододефиците, щитовидке, их влиянии на организм и том, как сохранить здоровье и красоту, читайте в материалах:

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