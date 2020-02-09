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/ Новости здоровья

Счет на сотни тысяч: ученые предсказали пик эпидемии коронавируса

9.1т
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Распространение из Китая нового типа коронавируса, вспышка которого впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года, достигнет своего пика во второй половине февраля. И заболевших к этому времени будет уже около 500 тысяч человек.

Такой вывод сделали ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, воссоздав математическую модель на основе данных о заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй. Об их исследовании пишет Bloomberg.

"Ситуация достаточно неопределенная, а потому точную дату назвать сложно. Но исходя из имеющихся данных можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек", – заявил один из авторов программы Адам Кухарский.

Вспышка коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля

Вспышка коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля

По словам ученых, официальные данные о количестве зараженных, согласно которым по всему миру заболели более 37 тысяч человек, – сильно занижены. Например, Мануэль Баттегай из университета Базеля заверяет: из-за того, что в некоторых зараженных болезнь проходит в легкой форме, выявить ее удалось не у всех.

По данным ВОЗ, среди пациентов, у которых был выявлен новый коронавирус, в критическом состоянии находились 4,3%. А смертность при этом составляла около 3%.

Однако исследователи указывают на другие цифры: если считать, что значительное количество людей переболело в очень легкой форме, то смертность будет гораздо ниже 1%.

"Решающими станут ближайшие две недели, поскольку в этот период станет ясно, будет ли дальше болезнь распространяться по миру, или карантинные меры, принятые китайским правительством, действительно оказались действенными", – подчеркнул Бенджамин Коулинг из университета Гонконга.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на воскресенье, 9 февраля, число зараженных новым китайским коронавирусом в мире увеличилось до 37 549 человек. От заболевания скончались 813 человек, выздоровели – 2701.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
К сведению британских ученых: распространение вируса упало на 45%.
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Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
От сволочи нагнетают обстановку,а смертность ниже чем при простом гриппе,там в десятки раз больше,там моочат
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