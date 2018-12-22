Самый толстый человек мира снова начал ходить: фото рекордсмена

Самый тяжелый человек на свете Хуан Педро Франко (Juan Pedro Franco) исполнил давнюю мечту и начал передвигаться самостоятельно.

Мужчину, который живет в Мексике, внесли в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году, тогда он весил 594 кг. С тех пор 33-летний Франко пережил две операции по уменьшению объема желудка, первая из которых уменьшила орган на 75%, и сбросил 294 кг, соблюдая строгую диету, пишет The Mirror.

"Важнее всего для меня то, что я снова могу ходить. Шесть лет я не покидал свой дом и никуда не выходил, кроме больницы, — рассказал он. — Для меня большое достижение самому встать, сделать шаг, два или даже три. Но я рад, что начинаю двигаться".

Мексиканец с детства страдал от лишнего веса. Будучи подростком, он попал в аварию, после чего впал в кому и на некоторое время оказался прикованным к постели.

"Тогда я сломал почти все кости. Все правые ребра, ногу, все", — вспоминает Франко. В период восстановления он ел, чтобы справиться со стрессом, и вскоре набор веса вышел из-под контроля.

Доктора планируют, что в ближайшие полтора года Франко сбросит еще 200 кг.

Сейчас Франко поставил перед собой цель установить новый мировой рекорд — стать человеком, который сбросит больше всего килограммов.

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