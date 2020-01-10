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/ Болезни и лечение

Самому младшему 2,5 месяца: в Черновицкой области 9 детей заболели коклюшем

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В Черновицкой области зафиксировали девять новых случаев заболеваний детей коклюшем. Самому младшему из них 2,5 месяца.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Министерство здравоохранения. Отмечается, что все, кто контактировал с больными, находятся под наблюдением.

Как говорится в материале, за 11 месяцев прошлого года в Украине было зарегистрировано 2063 случая коклюша. При этом планово за это время вакцинировались тремя дозами вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) лишь 74% детей первого года жизни.

Иллюстрация. Ребенок болен коклюшем

Иллюстрация. Ребенок болен коклюшем

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В Минздраве отметили, что безопасность детям, которые в силу возраста или клинические противопоказания не могут быть вакцинированы, гарантирует только коллективный иммунитет.

Справка. Коклюш – это крайне заразное заболевание дыхательных путей. Оно легко распространяется от человека к человеку, обычно воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Кроме этого, многие дети, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Самое опасное это заболевание для младенцев. Предотвратить же ему можно именно благодаря вакцинации. Соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Как сообщал OBOZREVATEL, одномесячный малыш умер от коклюша в Ривненской области, так и не дождавшись вакцинации. В семье, где он родился, ни один из 6 детей ни был вакцинирован.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Черновцы
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