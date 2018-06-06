Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
CityВидео

С 1 июля украинцев будут лечить по-новому: Супрун рассказала, что изменится

Читать новость на украинском

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с 1 июля 149 медицинских учреждений начнут сотрудничество с Национальной службой здоровья Украины.

Как сообщила она на своей странице в Facebook, это больницы в 22 областях.

"С 1 июля они начнут работать по новым правилам. Впервые семейные врачи, терапевты и педиатры имеют четкий перечень услуг, которые они должны предоставлять, а государство будет оплачивать эти услуги в соответствии с установленным тарифом и корректирующим коэффициентом", — объяснила Супрун.

Договоры между учреждениями и НСЗУ заключили до 5 июня. А уже с июля они будут получать финансирование по новой схеме. Эти учреждения первыми получат деньги за количество принятых пациентов.

Новости
В каком состоянии ваша щитовидка: домашний экспресс-тест

Обслуживаются в таких медицинских учреждениях 8 млн украинцев.

"На 149 заведений, с которыми сегодня заключены договоры на второе полугодие будет выделено около 1,5 млрд грн. Другие учреждения здравоохранения, как и раньше, будут в дальнейшем финансироваться через механизм субвенции", - рассказала Супрун.

В учреждения первой волны вошли все медучреждения Киева, нескольких областных центров (Винница, Полтава и Черкассы) и крупных городов (Кривой Рог и Кременчуг).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подписать договор с семейным врачом.

Читайте все новости по теме "медреформа" на Обозревателе.

Тема
медреформа
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины