Бесплатные процедуры и новые правила: чего совсем скоро ждать от медреформы

Уже с 1 июля 2019 года в Украине стартует второй этап медреформы. Изменения коснутся всех украинцев, ведь государство возьмет на себя расходы за консультацию специалистов, анализы и обследования. Более 50 видов процедур, по заверению Министерства здравоохранения, станут полностью бесплатными.

Что важно знать и к чему готовиться — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

С 1 июля в Украине стартует следующий этап медреформы. Больницы и врачи получат деньги за конкретного пациента или процедуру;

Также начнет работу программа “Бесплатная диагностика” — часть процедур будет оплачивать государство. Назван их перечень;

Отдельные изменения коснутся и оплаты труда врачей. Отменят так называемый красный список и всем пациентам придется оформлять декларацию. Правда, в отдельных случаях неотложную помощь будут оказывать независимо от ситуации.

Что ждет украинцев

С 1 июля стартует новый этап медицинской реформы, которую на данный момент продвигает министр здравоохранения Ульяна Супрун. По задумке профильного ведомства, финансирование должно быть не “размытым”, а адресным.

То есть каждый врач или больница должны получать оплату за конкретного пациента. Логика проста — получаешь за каждого, чем больше, тем лучше. Сейчас, к примеру, в районной больнице ежедневно может быть 1-2 пациента, в городской — несколько десятков. При этом деньги получают они одни и те же.

Но, по словам народного депутата от фракции “Самопоміч” Ирины Сысоенко, эта практика уходит в прошлое.

"Мы можем с вами видеть, что когда приезжает машина скорой помощи к пациенту, медики с небольшим желанием начинают что-то делать. Не было прямой мотивации по количеству и качеству медицинской помощи. Теперь будет все наоборот. Например, больница сделала 100 УЗИ. Соответственно, за эти 100 услуг по диагностике Национальная служба здоровья платит в медучреждение. Если другое медучреждение сделало такую диагностику 10 или 5 раз, прибыль каждого медучреждения будет разной. Это будет формировать конкуренцию за пациента", — объяснила она.

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Еще одно нововведение реформы — 56 диагностических процедур станут бесплатными. Речь идет о кампании “Бесплатная диагностика”, которую оплатит Национальная служба здоровья Украины. В перечень таких процедур войдут:

12 новых анализов — дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба семейному врачу.

Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.

Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Новый ориентир — семейный врач

Важное нововведение реформы — позиция семейного врача. Именно он будет направлять пациента к узкопрофильному врачу, но не будет определять, к какому именно.

"Кто именно будет доктором, должен определять пациент — к кому больше доверия. Семейный врач дает направление на непосредственную медицинскую услугу, когда понимает, что она важна для состояния здоровья… По принятому закону, врач не может указывать медучреждение, имя доктора, он может только сообщить о необходимости той или иной медуслуги, чтобы пациент сам принимал решение", — также пояснила народный депутат Сысоенко.

За диагностику начнется оплата с 1 июля 2019 года, а все услуги — операции, обращения к третьему уровню медпомощи, к областным больницам, институтам Академии медицинских наук, будут оплачиваться государством с 2020 года.

К каким изменениям стоит готовиться еще

Отметим, что это отнюдь не единственные нововведение в отечественной медицине в ближайшее время. Так, в Украине с 2020 года могут внедрить систему государственного страхования для людей, которые заболели онкологией. В Кабмине уже определяют перечень видов и стадий рака, от которых зависит размер и количество финансовой помощи для украинцев.

Изменения планируется и в первичной медицине. На данный момент в Украине существует два списка пациентов: “зеленый” и “красный”. Они определяются просто: в “зеленом” — те люди, которые подписали декларации с семейными врачами, в “красном” — те, кто этого не сделал. Сейчас абсолютно на каждого пациента независимо от подписанной декларации выделяется 370 гривен ежегодно. То есть при приеме человека врач получает равное количество средств за каждого.

Терапевт может оформить 2 тысячи пациентов, семейный врач — 1800, а педиатр — 900. Правда, по словам главы МОЗ Ульяны Супрун, в случае необходимости каждый сможет оформить еще плюс 50% от общей нормы.

На данный момент в Кабинете министров зарегистрировано постановление, которое предусматривает ряд изменений с 1 апреля 2019 года, а не с 1 июля. Однако его еще не выставили на голосование.

Оно предполагает, что в рамках медицинской реформы профильное министерство полностью ликвидирует "красный список". Таким пациентам будут предоставлять медицинскую помощь в неотложных случаях. При других обстоятельствам им придется оформлять декларацию.

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