Рвала кровью и жаловалась на боль: женщина впала в кому после увеличения ягодиц

В США женщина впала в кому после некачественной процедуры по увеличению ягодиц. Не желая тратить большие суммы, Мариэла Алонсо согласилась провести операцию на дому.

Ее "косметолог", Эна Болтон, не имела лицензии, пишет Daily Mail. Она вколола Алонсо филлер всего за $800 прямо у себя дома.

У пациентки началась аллергия, она сообщила "медику", что испытывает сильную боль, а в ответ на это получила совет пить подслащенную воду. Когда у жертвы открылась рвота с кровью, косметолог все равно заверяла, что все идет по плану.

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Вскоре после операции у женщины диагностировали пневмонию и госпитализировали для курса антибиотиков. Однако вместо улучшения состояние Алонсо начало стремительно понижаться и врачи вынуждены были поместить ее в медикаментозную кому.

Эна Болтон Daily Mail

В таком состоянии она находилась два месяца, а после прихода в себя появились проблемы с речью и моторикой.

Мариэла Алонсо Daily Mail

Правоохранители задержали косметолога за работу без лицензии, решать ее судьбу будут в суде.

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