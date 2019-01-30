Руководит коррупционер? Вокруг ведущего предприятия МОЗ вспыхнул скандал

Одним из ведущих государственных предприятий в сфере здравоохранения в Украине "Политехмед" руководит человек с крайне сомнительным прошлым — Леонид Картавцев. Он неоднократно был фигурантом многочисленных уголовных производств и, вероятно, способствовал разграблению бюджета МОЗ еще во времена Виктора Януковича.

Несмотря на это, в настоящее время Картавцев исполняет обязанности руководителя предприятия. И, по информации OBOZREVATEL, планирует принять участие в объявленном конкурсе на должность генерального директора "Политехмеду".

Махинации в "Политехмед"

Финансовый отчет "Политехмеда" выглядит крайне странным. Предприятие получило 11 млн грн поступлений, такие цифры, казалось бы, должны предусматривать значительные перечисления в бюджет страны в виде налогов и дивидендов. Но реальная картина, представленная в отчетах, свидетельствует о следующем:

За 2017 год налога на прибыль было перечислено только 12 000 гривен.

В 2016-м эта сумма составила всего 1000 грн.

Дивиденды отсутствуют вовсе.

По нашим данным, это связано со значительными непрозрачными расходами на оплату непонятных работ и услуг, проще говоря, с нецелевым использованием государственных средств.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, в своих коррупционных действиях Картавцев использует фирмы, зарегистрированные на его окружение и компании-клоны. Одна из них, например, ООО "Аструммед", которая основана и управляется его бухгалтером, получает львиную долю денег за сертификацию, а на счета госпредприятия поступают лишь крохи.

Благодаря руководству Картавцева, предприятие сейчас фигурирует в более чем 32 уголовных делах, некоторые из которых связаны с фиктивным предпринимательством, то есть с отмыванием средств.

Что известно о Картавцеве

Картавцев возглавлял предприятие с 9 ноября 2012 года до 12 ноября 2018-го. Сейчас, согласно приказу Минздрава, продолжает руководить "Политехмед" в статусе временно исполняющего обязанности.

Во времена Януковича Картавцев как руководитель предприятия участвовал в техническом сопровождении тендерных закупок Министерства здравоохранения, фактически способствуя воровству бюджета. Ведь тогда было украдено порядка миллиарда гривен государственных средств, выделенных на закупку.

Например, благодаря Картавцеву были закуплены по значительно завышенной стоимости 1412 автомобиля скорой помощи. Именно он организовал и провел работы по технической экспертизе этих автомобилей, способствуя принятию решения об их закупке. Дальше — больше.

Еще ранее Картавцев, возглавляя ОКЗ "База специального медицинского снабжения Главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации", неоднократно был фигурантом многочисленных уголовных производств, связанных с хищением бюджетных средств. После этого он был вынужден оттуда уволиться.

Несмотря на это, в Минздраве почему-то не нашлось более достойного сотрудника на должность и.о. после завершения действия контракта Картавцева.

Более того, 26 декабря 2018 года было размещено объявление о проведении конкурсного отбора на генерального директора "Политехмеда". И по нашей информации, Картавцев намерен принять в нем участие.

Учитывая это, мы обращаемся к и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун с просьбой прояснить ситуацию. Ведь если, несмотря на темную биографию, Картавцев до сих пор руководит "Политехмед", высока вероятность договоренностей и с конкурсной комиссией.

Ульяна Супрун

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