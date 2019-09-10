Роды и лечение инфарктов: названы медуслуги, которые станут бесплатными в Украине в 2020 году

В Национальной службе здоровья Украины рассказали о бесплатных медицинских услугах, которые будут доступны для украинцев в 2020 году.

Об этом сообщили на странице пресс-службы НСЗУ в Facebook. Услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации останутся бесплатными.

Полный перечень бесплатных медицинских услуг будет известен после утверждения государственного бюджета на 2020 год.

"Эти услуги будут бесплатными для украинцев, ведь они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Лекарства TechCrunch

В НСЗУ отметили, что медуслуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний будут бесплатными в медучреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.

Для заключения договора на оказание приоритетных услуг учреждение должно отвечать требованиям, определенным НСЗУ.

"Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача первички или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатра, нарколога. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии", - добавили в НСЗУ.

Как писал OBOZREVATEL, полноценный запуск проекта "Бесплатная диагностика" в рамках медицинской реформы, который намечался на 1 июля 2019 года, задерживается из-за больших объемов работы и отсутствия необходимого оборудования в медучреждениях.

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