Родители влили 6 л воды: в Запорожье ребенок резко впал в кому

На Запорожье 5-летняя девочка впала в кому после того, как родители напоили ее шестью литрами воды, пытаясь промыть желудок в домашних условиях.

Об этом рассказали в Запорожской областной детской клинической больнице, куда девочка была доставлена из Мелитополя 24 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

При поступлении в стационар у ребенка были судороги, потеря сознания, после чего она впала в кому. Первоначальный диагноз — подозрение на менингит — не подтвердился. Медики диагностировали у ребенка отек мозга.

Как выяснилось, накануне девочка выпила около 6 литров воды. Таким образом ее родители пытались в домашних условиях промыть ей желудок, поскольку, по их словам, у нее была рвота.

На данный момент у маленькой пациентки появилась положительная динамика.

Врачи отмечают, что причиной отека мозга и последующего коматозного состояния ребенка могло стать большое количество выпитой ею воды.

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