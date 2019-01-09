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/Новости здоровья

Родила, не выходя из комы 14 лет: в США разгорелся скандал из-за ''чуда''

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Вокруг одной из больниц США разгорелся скандал после того, как пациентка, более 14 лет находившаяся в вегетативном состоянии, родила ребенка.

Инцидент произошел в учреждении Hacienda HealthCare в Фениксе (штат Аризона), передает CNN. Полицейские открыли уголовное дело и начали собирать ДНК у мужчин, которые работают в госпитале.

Пока что, сообщил сержант Томми Томпсон, конкретного подозреваемого нет.

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Скандальное медучреждение

Скандальное медучреждение

Скрин видео CNN

Скандальное медучреждение

Скандальное медучреждение

Скрин видео CNN

Отмечается, что жертва сексуального насилия находилась в этом учреждении в течение, по крайней мере, десятилетия. Генеральный директор компании Билл Тиммонс после инцидента подал в отставку.

"Семья явно оскорблена, травмирована и потрясена жестоким обращением с дочерью в Hacienda HealthCare и пренебрежением к ней", — сказал адвокат семьи Джон Мичелс. Он отметил, что "мальчик родился в любящей семье и о нем будут хорошо заботиться".

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине при странных обстоятельствах умерла роженица во время кесарева сечения. При этом врач-анестезиолог, участвовавший в операции, после случившегося подал заявление об увольнении, что спровоцировало скандал.

Читайте все новости по теме "Роды" на OBOZREVATEL.

Темы
РодыЗдоровье
Место
США
Теги
скандалыдетиродысексуальное насилиеизнасилование
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