"Роддомы тоже закройте!" Оскандалившийся зам Супрун подыграл росСМИ

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский после своего заявления о нецелесообразности выделения денег на лечение больных раком стал настоящим "героем" российских пропагандистских СМИ.

Все ведущие издания перепечатали эту новость, указав, что украинский Минздрав "не желает лечить тяжелобольных за границей".

При этом в пропагандистских российских сообществах сразу выдали порцию насмешек. "Пусть еще и родильные дома закроют. Зачем рожать? Они ведь все равно все умрут, без вариантов!" - издеваются россияне.

Тем временем Минздрав Украины официально прокомментировал ситуацию, указав, что Линчевский якобы приносит извинения за столь эмоциональные и не всегда корректные высказывания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Этим высказыванием он разозлил пользователей сети. Они напомнили чиновнику, что буквально каждый находится в зоне риска. "Бумеранг запущен", - пишут украинцы.

При этом тележурналистка Ирина Заславец, пережившая семь лет назад рак, написала ответ Линчевскому.

Онкобольные украинцы вызвали зама Супрун на "очную ставку" в понедельник, 4 июня.