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Резкая боль и повышение температуры: ученые опровергли мифы об онкологии

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Некоторые симптомы, возникающие в организме человека, могут сразу показаться очень неприятными и тревожными, но всё же не следует сразу думать о случившемся раке, говорят ученые.

По их словам, какие-то симптомы, несмотря на их болезненность, часто ошибочно связывают по незнанию с онкологией.

К примеру, если человек страдает от головных болей или болей в спине на протяжении нескольких лет, это не может быть симптомом рака. В случае рака боль бы не длились так долго, заболевание давно бы привело к фатальным последствиям.

Диагностика рака

Диагностика рака

Ваад

Новости
Найдено вещество, что замедляет рак молочной железы

В то же время также ошибкой было бы связывать с раком резкую боль или внезапное повышение температуры тела – столь стремительно рак себя не проявляет, его развитие занимает некоторое время.

В том случае, если обнаруживается болезненное уплотнение на теле, не следует впадать в панику. В случае рака новообразования при нажатии, как правило, не вызывают боли. Тем не менее, с любым уплотнением следует обращаться к врачам.

Также обязательно нужно посетить маммолога при возникновении боли в молочных железах. Но думать о том, что это рак, не стоит: злокачественные уплотнения обычно не провоцируют болевых ощущений.

Зачастую можно прочесть, что одним из симптомов, говорящих о возможном колоректальном раке, являются запоры. Но это так, если наблюдаются и другие изменения в работе кишечного тракта: перемежающаяся с запорами диарея, кровь в стуле, смена его цвета и запаха. В большинстве случаев запор без сопровождающих симптомов указывает на необходимость пересмотра режим питания и физических нагрузок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что физические упражнения помогают снизить риск развития семи видов злокачественных опухолей.

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Автор
Глеб Иванов
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