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Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Кулинарный экспертВсе статьи автора

Рецепт супа, от которого дети будут просто в восторге

Я много общаюсь с детьми, интересуюсь что им нравится, а что нет. По их словам, в школьные столовые сейчас ходит примерно треть школьников. Остальные либо не едят ничего, либо их питание ограничивается сухими бутербродами. Таким образом к окончанию школы можно обзавестись, в лучшем случае, гастритом.

Вы только представьте себе, ученики в школах, как и 10, так и 20 лет назад, едят невкусную и некрасивую пищу: обычное картофельное пюре, слипшиеся макароны и салаты, в частности из свеклы. Дети жалуются на безвкусную пищу и бегают в магазины за неполезными снеками и булочками. Я же хочу, чтобы школьные блюда не просто отвечали всем требованиям правильного питания, а были вкусными, полезными и красивыми.

Ведь для того, чтобы дети полюбили питаться в школьных столовых, нужно просто немного изменить способы приготовления пищи. Поэтому я разработал рецептурный сборник, в котором школьные блюда отвечают здравому смыслу. И самое важное то, что они остаются дешевыми, из доступных продуктов и при этом аппетитными.

Возможно, для вас новые названия блюд и технологии приготовления покажутся чём-то непонятным и сложным, поэтому я решил поделиться с вами двумя рецептами, которые определённо понравятся вашим детям.

Хочу вам рассказать о приготовлении супа Министроне, который я внес в школьный сборник рецептов. Суп довольно быстро усваивается, что способствует улучшению пищеварения у ребенка, а при варке во всех овощах сохраняется намного больше полезных и питательных веществ, чем при тушении или жарке.

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Ингредиенты:ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Корень сельдерея – 100 гр.

  • Лук – 100 гр.

  • Морковь – 100 гр.

  • Кабачок – 100 гр.

  • Баклажан – 100 гр.

  • Стебель сельдерея – 20 гр.

  • Лавровый лист – 1 шт.

  • Душистый перец несколько горошин.

  • Зубчик чеснока – 1 шт.

  • Соль по вкусу.

  • Вода – 2 л.

  • Оливковое масло – 5 гр.

Как приготовить Министроне?

Для начала готовим овощной бульон. Для этого сельдерей, морковку и лук нарезаем большими кусками и чуть-чуть обжариваем на сковородке без масла. Жарим до тех пор, пока поверхность овощей не начнет карамелизироваться.Обжаренные овощи бросаем в кастрюлю с водой. Добавляем туда лавровый лист, душистый перец и зубчик чеснока, предварительно разбив его ладошкой. Добавляем немного соли и стебель сельдерея. Бульон варим минут двадцать.Морковь, кабачок, баклажан чистим и нарезаем кубиками. Добавляем овощи в суп и варим еще минут десять.В конце достаем из супа большие куски сельдерея, морковки и лука. Оставляем только мелко нарезанные овощи. Пускай они будут не разваренные, а буквально чуть-чуть приваренные.

Рецепт супа, от которого дети будут просто в восторге

Ваш Минестроне готов. Подавайте супчик с гренками или сухариками, детки их очень любят.

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Евгений КлопотенкоЕвгений Клопотенко
Темы
ЗдоровьеДиеты и фитнесРодители и дети
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