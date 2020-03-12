Рецепт антисептика от коронавируса: в ВОЗ сказали, как приготовить

На фоне распространения в мире эпидемии коронавируса, Всемирная организация здравоохранения распространила рекомендации по самостоятельному приготовлению спиртосодержащего гелевого антисептика.

Соответствующий документ с подробной инструкцией опубликован в сети. В нем, в частности, расписаны несколько вариантов приготовления такого средства личной гигиены.

Так, для того, чтобы получить 1 л геля, который является оптимальным вариантом для домашних условий или локальной аптеки, необходимо использовать 833,3 мл этилового спирта, 41,7 мл перекиси водорода, 14,5 мл глицерина.

ВОЗ дала "рецепт" гелевого антисептика

Отмечается, что эти ингредиенты нужно растворить с добавлением необходимого количества кипяченой или дистиллированной воды и хранить в герметичной емкости.

При этом уже приготовленный антисептик можно разлить в емкости меньшего объема для удобного использования.

Кроме этого, в ВОЗ добавили, что во многих странах Европы и мира, в связи с распространением панических настроений среди населения, спекуляций и неэффективных действий власти, наблюдается нехватка средств защиты, которые могут предотвращать заражение коронавируса, а также распространение эпидемии. В частности, речь идет об антисептиках, защитных масках и респираторах.

Также в организации подчеркнули, что обычные маски не гарантируют защиты от коронавируса. Поэтому здоровым людям, которые не принадлежат к определенным группам риска, нет смысла применять маски. Однако эти средства должны использовать больные и те, кто имеют риск заболеть, а также медицинские работники.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась важными советами о том, какой из популярных антисептиков лучше выбрать и защитит он от коронавируса.

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