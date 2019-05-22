Женщина нашла странный способ борьбы с менструальными болями

26-летняя Язмина Джейд Адлер из Австралии нашла альтернативный способ избавления от боли в период менструации.
Об этом сообщает The Sun.
thesun.co.uk
Язмина собирает кровь, используя менструальную чашу, затем она использует ее, размазывая по лицу и губам.
thesun.co.uk
thesun.co.uk
Язмина практикует этот способ уже 10 месяцев и утверждает, что он избавил ее от дискомфорта и боли.
thesun.co.uk
Несмотря на то, что Язмина отстаивает положительный эффект новой практики на ее жизнь, она рассказала, что подверглась жестокому обращению в интернете.
После публикации в соцсетях видеоролика с выполнением процедуры Язмине пришлось защищаться, заявив, что она не просит кого-либо это повторять.
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