Женщина нашла странный способ борьбы с менструальными болями

26-летняя Язмина Джейд Адлер из Австралии нашла альтернативный способ избавления от боли в период менструации.

Об этом сообщает The Sun.

thesun.co.uk

Язмина собирает кровь, используя менструальную чашу, затем она использует ее, размазывая по лицу и губам.

thesun.co.uk

thesun.co.uk

Язмина практикует этот способ уже 10 месяцев и утверждает, что он избавил ее от дискомфорта и боли.

thesun.co.uk

Несмотря на то, что Язмина отстаивает положительный эффект новой практики на ее жизнь, она рассказала, что подверглась жестокому обращению в интернете.

После публикации в соцсетях видеоролика с выполнением процедуры Язмине пришлось защищаться, заявив, что она не просит кого-либо это повторять.

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