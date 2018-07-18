От ви собі сидите тихо вдома і не знаєте, шо вітчизняні уми здійснили чергову научну риловуцію. Супер-новітній унікальний аналізатор для вимірювання 100+ параметрів тіла, шляхом простого прикладання до шкіри. Сюжет ісітіві

Зі слів інженьора:

Прилад дуже точно вимірює температуру проекції центральних судин вимірюється різниця між правою і лівою стороною все це збирається у загальнодоступні формули. І це дуже розгорнуте пояснення, бо сам розробник методу тов. Малихін, про принцип роботи свого дєтіща не говорить ні слова.

Просто горячечний брєд чергового “галілєя”

Давайте розбиратись.

По-перше цьому “чуду научной мислі” вже 10 років

Наукове обґрунтування прилада - захищена (13 років тому) дисертація в “расійскай акадємії єстєствєнних наук”. І хай бодра назва закладу не вводить вас в оману. Шо це за шарашкіна кантора можна почитати тут

А тут згадується, як акадємікі РАЕН придумали вічний двигун. Апарат позиціонують, як прорив на світовий ринок біотехнологій.

Але із сертифікацією біда

Єдиний діючий (безстроковий!) сертифікат виданий угорським (sic!) виробником, про те, що специфікації безпечності апарату відповідають заявленим у інструкції. При чому в одному місці компанія називається INTRER-KEP, а в іншому - INTER-KEPKFT. Такі опечатки бувають, якшо зажмуритись і несамовито лупить пісюном по клавіатурі. Однак, беручи до уваги, що виконавчого директора УГОРСЬКОЇ компанії звати Таня Лошкарьова, хто по чому і чим лупив - ми ніколи не дізнаємось. Ващє, це показник якості, коли кантора не може правильно написать свою назву в офіційній документації.

Оці європейські сертифікати відповідності просрочені:

https://bit.ly/2mqrQqY

https://bit.ly/2uBlmsS

А більше європейського якось нічо і нема.

Але це і не страшно. Бо подібні сертифікати НІ СЛОВА не говорять про дієвість апарату. Вони тіки засвідчують, шо при нажатії кнопки вкл вас не #обне током.

Такі ж бумаги в Європі виписують для утюга і вібратора.

Тепер 2 слова про науковість методу.

Вимірювати дуже малі концентрації 100 речовин в організмі через температуру тіла - це псевдонаукова маячня. Нічого подібного у світі не роблять.

Але, хай так. Повіримо.

Прекрасно відомо, що визначення температури на поверхні тіла - найменш точний метод вимірювання (чутливість 52-54%).

А нам пропонують таким макаром (та ше й опосередковано) міряти, приміром, калій плазми, де точність має бути до сотих долей ммоль/літр!!! (це тіпа дуже дрібні значення).

І такі да!

Виробник САМ надає дослідження апарату, проведене врачами-авіаторами Народно-осовбодітєльной армії Китая.

Наприклад, співпадіння кількості лейкоцитів (порівняно зі стандартною методикою) склало аж 43%. Нормальна така точність, правда? Лаборанту б за таке глаз викололи мікроскопом.

Хотя, віри в цей документ нема ніякої, бо там ні печаток, ні підписів. Просто текст, набраний в ворді.

Загалом:

Винахід - продукт шарлатанської академії псевдонаук.

Сертифікати про безпечність просрочені.

Наукового обгрунтування нема.

Кожен, хто грамульку розуміється в біології - фейспалмить.

І хєр би з ним, але ці приборчики вже їдуть до бійців на передову. Як “унікальний апарат” для порятунку патріотів.

Да-да,

патріотизм і війна

надьожний двігатєль гавна.

І це дуже патріотично, бо мишебратья активно впарюють лохам ту саму хрєнотень

А ще за державні кошти апарати закупили в Маріуполь, під пильним керівництвом міністра окупованих територій В. Черниша.

(один механізм, на секундочку, коштує 15 тис. баксів.)

http://mrpl.city/…/mariupolskie-vrachi-budut-bez-porezov-an…

Вобщєм, шо вам сказать… Іскусай собі локті, Крємнієвая даліна (прадажна капіталістична дівка)!!! Україна прорвалась на мєждународний тєхнологічєскій ринок, ЙБТВМТЬ!!!!

Будем АНАЛізірувать всіх!

P.S. Цього року якраз закінчилась дуже схожа епопея в США. “Ізобрєтатєльніца” новітньої методики аналізів крові збанкрутувала і чуть не сіла в тюрягу.

P.P.S. Адреса виробника - вул. Халтуріна. nomen est omen.