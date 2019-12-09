"Чудесное исцеление": директор Института сердца похвастался сеансом Кашпировского

Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, что известный психотерапевт Анатолий Кашпировский якобы излечил его от боли в спине за 5 минут.

Признание о "чудесном исцелении" кардиохирург сделал на своей странице в Facebook, хвастаясь результатом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тодуров предстал в кадре вместе с Кашпировским и рассказал, как все происходило. "За 5 минут снял мне боль в спине, от которой я страдал на протяжении последнего месяца. Меня – закоренелого скептика, трудно чем-то удивить, но тут действительно произошло чудесное исцеление. Вот такая приятная встреча", – написал под видео Тодуров.

Тодуров похвастался сеансом Кашпировского Скриншот из видео

Он пояснил, что Кашпировский приехал в Институт сердца и при помощи небольшой манипуляции избавил врача от болезненных ощущений.

"На своем опыте, своей собственной спиной. Вот я стою, распрямился, могу двигаться, хотя пришел я сюда в полусогнутом состоянии, потому что все болело", – заверил Тодуров.

В свою очередь Кашпировский отметил, что процедура, которую он применил, должна остаться тайной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодуров потребовал у правительства повысить медикам зарплаты.

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