Спасает от рака: выяснились целебные свойства популярного продукта

Имбирь — специя, которая обладает противовоспалительными свойствами, а также может облегчать боль и отек.

Это антиоксидант, который нейтрализует вредные свободные радикалы в организме и может снизить риск заболевания раком. Об этом пишет Health & Human Research.

Основная причина, почему корень этого растения так полезен, в составе под названием гингерол.

Целебные свойства имбиря pixabay.com

Предлагаем вашему вниманию 7 основных причин, почему стоит есть имбирь.

Борется с кислым рефлюксом

Кислый рефлюкс — это обратное движение жидкости относительно ее нормального движения. Оно может возникать от пищи или просто из-за особенной анатомии человека.

Активные вещества имбиря используют в лекарствах от кислотного рефлюкса.

Уменьшает воспаление по всему телу

Людям с хроническими воспалительными состояниями, например при артрите, имбирь может облегчить боль.

Эта же способность делает имбирь полезным для восстановления после травм всех видов.

Целебные свойства имбиря pixabay.com

Минимизирует риск развития рака

Исследования показали, что имбирь убивает раковые клетки яичника быстрее и безопаснее, чем любые другие продукты или препараты.

Также ученые установили, что имбирь предотвращает воспаление кишечника, что является фактором риска развития рака этого органа.

Улучшает пищеварение

Имбирь уменьшает воспаление в кишечнике и может успокоить тошноту. Это природный антибиотик, который может убить вредные бактерии, вызывающие расстройство желудка.

Этот продукт также способствует стимулированию слюны, которая является неотъемлемой частью процесса пищеварения.

Облегчает головную боль

Противовоспалительные свойства имбиря также полезны при лечении головной боли. Имбирь может предотвратить головную боль, даже мигрень.

Уменьшает вес

Имбирь поддерживает метаболизм. А это важно, потому что интенсивная диета часто замедляет его. Как только ваш метаболизм замедляется, вы, скорее всего, восстановите потерянный вес, как только прекратите диету.

Облегчает боль мышц

Мышечная боль часто возникает из-за физических упражнений. Имбирь может помочь ее уменьшить, и сократить продолжительность заживления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось целебное свойство самого популярного осеннего продукта. Он может уберечь мужчин среднего возраста от рака предстательной железы.

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