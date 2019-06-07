Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

В Украине по-новому будут лечить ВИЧ: что изменится

323Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения Украины приказом №1292 утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, согласно которому любой человек с ВИЧ имеет право получать бесплатное лечение пожизненно.

Документ по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции включает в себя новейшие рекомендации ВОЗ и аспекты общественного здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Новости
Как наркотики уродуют людей: опубликованы фото до и после

"Отныне лечение инфекции станет не только более эффективным, удобным, но и экономически доступнее. С новым подходом, как основная схема лечения используется препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и сейчас для Украины стоит 5 грн 40 копеек. Инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку ежедневно", - уточнили в Минздраве.

В Украине по-новому будут лечить ВИЧ: что изменится

Иллюстрация

Также протокол предусматривает использование антиретровирусной терапии для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции таким группам риска:

  • люди, находящиеся в дискордантных парах (когда один из партнеров является ВИЧ-положительным);

  • мужчины, практикующие секс с мужчинами;

  • люди, употребляющие инъекционные наркотики;

  • люди, предоставляющие сексуальные услуги за вознаграждение.

Украина первой из всех стран Восточной Европы и Центральной Азии официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ. Новый протокол поможет достичь Глобальной цели ЮНЭЙДС 90-90-90, которая состоит в том, чтобы к 2020 году 90% ВИЧ-позитивных знали о своем диагнозе, 90% из них - получили лечение, а 90% этих людей имели снижение вирусной нагрузки.

За десять месяцев 2018 года в Украине по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины было зарегистрировано 14 797 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 1 975 детей до 14 лет). Всего c 1987 года в Украине официально зарегистрировано 330 415 новых случаев ВИЧ-инфекции, за это время от СПИДа умерло 47 646 человек.

Ранее MedOboz писал, что масштабное многолетнее исследование подтвердило эффективность антиретровирусной терапии - она полностью подавляет передачу ВИЧ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Теги
ВИЧМОЗ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины