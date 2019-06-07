В Украине по-новому будут лечить ВИЧ: что изменится

Министерство здравоохранения Украины приказом №1292 утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, согласно которому любой человек с ВИЧ имеет право получать бесплатное лечение пожизненно.

Документ по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции включает в себя новейшие рекомендации ВОЗ и аспекты общественного здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"Отныне лечение инфекции станет не только более эффективным, удобным, но и экономически доступнее. С новым подходом, как основная схема лечения используется препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и сейчас для Украины стоит 5 грн 40 копеек. Инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку ежедневно", - уточнили в Минздраве.

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Также протокол предусматривает использование антиретровирусной терапии для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции таким группам риска:

люди, находящиеся в дискордантных парах (когда один из партнеров является ВИЧ-положительным);

мужчины, практикующие секс с мужчинами;

люди, употребляющие инъекционные наркотики;

люди, предоставляющие сексуальные услуги за вознаграждение.

Украина первой из всех стран Восточной Европы и Центральной Азии официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ. Новый протокол поможет достичь Глобальной цели ЮНЭЙДС 90-90-90, которая состоит в том, чтобы к 2020 году 90% ВИЧ-позитивных знали о своем диагнозе, 90% из них - получили лечение, а 90% этих людей имели снижение вирусной нагрузки.

За десять месяцев 2018 года в Украине по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины было зарегистрировано 14 797 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 1 975 детей до 14 лет). Всего c 1987 года в Украине официально зарегистрировано 330 415 новых случаев ВИЧ-инфекции, за это время от СПИДа умерло 47 646 человек.

Ранее MedOboz писал, что масштабное многолетнее исследование подтвердило эффективность антиретровирусной терапии - она полностью подавляет передачу ВИЧ.

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