Нетрадиционная медицина при раке молочной железы

Стандартная терапия рака молочной железы (РМЗ) может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию. Нетрадиционные методы лечения также могут помочь людям справиться с симптомами этой онкопатологии и побочными эффектами лекарств, а также укрепить защитные силы организма.

Многие люди считают, что использование естественных и дополнительных методов лечения способствует улучшению общего состояния здоровья и заставляет их чувствовать активное участие в лечении рака.

Однако, хотя естественные методы лечения могут помочь в поддержке стандартной терапии РМЗ, они не могут заменить ее. Люди, рассматривающие возможность использования этих методов лечения, должны заранее поговорить со своим врачом.

Итак, какие подходы часто используются.

Иглоукалывание

Акупунктура может облегчить тошноту и рвоту после химиотерапии. Иглоукалывание включает в себя аккуратное размещение очень тонких игл в определенных точках давления на коже. Исследования показывают, что этот процесс может стимулировать мозг и нервную систему для уменьшения боли.

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Массажная терапия

Массажная терапия – это процесс ручной стимуляции тканей кожи и мышц. Многие люди говорят, что это способствует расслаблению, а также помогает облегчить боль и беспокойство, но научные доказательства в поддержку этих утверждений ограничены. Несмотря на это, врачи могут рекомендовать массаж как один из нескольких подходов, которые способствуют улучшению качества жизни человека и снятию стресса, тревожности, усталости и депрессии.

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Тай Чи и Ци Гун

Обе практики направлены на то, чтобы двигать и уравновешивать природные энергии в теле и уделять особое внимание дыханию и медитации. Эти методы могут помочь уменьшить стресс и боль, а также улучшить мобильность и психическое здоровье.

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Биоуправление

Это вид терапии, цель которого – научить людей определять и контролировать определенные непроизвольные аспекты тела, такие как частота сердечных сокращений, кровяное давление и мышечное напряжение. Во время сеанса биологической обратной связи терапевт подключает человека к электрическому устройству, которое обеспечивает визуальные или слуховые сигналы всякий раз, когда в организме происходят незначительные физиологические изменения. Наблюдая за этими сигналами и реагируя на них, человек пытается научиться контролировать определенные функции.

Рэйки

Альтернативная терапия, основанная на убеждении, что человек может использовать свои руки для направления энергии по всему телу, чтобы способствовать исцелению. Рэйки не является заменой для медицинского лечения.

Рацион питания

Здоровое, сбалансированное питание жизненно важно для общего состояния здоровья, а правильное питание может помочь поддержать организм во время лечения рака, уменьшая усталость от агрессивных методов лечения.

Общие советы по диете включают в себя уменьшение или ограничение:

продуктов с очень высоким содержанием жира;

соленых продуктов;

копченых продуктов;

мясных полуфабрикатов.

Стоит добавить в свой рацион больше продуктов, богатых витаминами и минералами, таких как овощи, фрукты и другие цельные продукты.

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Добавки

Некоторые больные раком могут извлечь пользу из травяных добавок, таких как зеленый чай, куркума и эхинацея. Нет никаких доказательств того, что добавки помогают лечить рак. Некоторые люди принимают их, чтобы попытаться уменьшить специфические симптомы заболевания или побочные эффекты лечения, такие как тошнота или потеря аппетита.

Марихуана

Медицинское использование каннабиса и его продуктов набирает популярность, отчасти из-за изменения правил, позволяющих проводить больше научных исследований о пользе растения. Эти соединения могут помочь уменьшить побочные эффекты химиотерапии, такие как тошнота и рвота.

Также есть мнение, что целостная терапия снижает тревогу и другие связанные с психическим здоровьем последствия диагностики рака. К этим методам лечения относятся:

медитация;

ароматерапия;

арт-терапия;

музыкальная терапия;

танцевальная терапия.

Важно помнить, что альтернативные методы не рекомендованы в качестве основного лечения РМЗ, но они могут помочь в поддержке стандартного лечения.

Врачи обычно рекомендуют сочетание нескольких методов лечения:

хирургия;

химиотерапия;

радиационная терапия;

иммунотерапия;

гормональная терапия.

Стандартные методы лечения РМЗ нельзя заменить нетрадиционными. Однако некоторые из них могут помочь уменьшить побочные эффекты лекарств и поддержать тело и разум человека во время лечения и восстановления. Пациенты, рассматривающие дополнительные методы лечения, должны сначала поговорить со своим врачом.

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