Вы часто забываете телефон, ключи и день рождения подруг? Вот, бывает, случается и со мной тоже. Память девичья подводит.

А если не девичья, а всего лишь детская? Если ваш малыш не на должном уровне воспринимает, обрабатывает, сохраняет и воспроизводит информацию, это и есть – признаки нарушения памяти. В чём же причина?

По статистике, 9 из 10 новорождённых младенцев появились на свет нелёгким путём. То ли это были затяжные роды, то ли преждевременные, возможно, неправильное предлежание или обвитие пуповиной, крупный плод, а также отклонения в ходе перинатального развития – все эти факторы оказывают отрицательное влияние на формирование и дальнейшее функционирование межнейронных связей головного мозга. А, значит, и такую важную человеческую опцию, как память.

В дальнейшем, если запустить проблему, она может вылиться в следующие симптомы:

неустойчивость внимания, при этом ребёнок не может сконцентрироваться на предмете обсуждения (не путать просто со скучными уроками в школе);

ригидность, когда для того, чтобы переключиться с одной темы на другую, ребёнку требуется довольно продолжительное время (может, замечали и за собой – вы уже дома, в тапочках, а из головы никак не уходит информация с планёрки).

Чтобы избежать подобных проблем, вовремя покажите малыша специалисту. Остеопат уже на первом же приёме сможет оценить уровень физического развития ребёнка, выявить отклонения в развитии.

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Нарушение памяти у детей Pixabay

Дальнейшая помощь не потребует яростных фармакологических атак на организм, инъекций или прочих болезненных процедур. Мягко и неинвазивно врач гармонизирует миофасциальную систему, устранит неправильное положение связок и костей.

Как следствие улучшаются обменные процессы в клетках головного мозга, снижается внутричерепное давление. Благодаря такому воздействию самочувствие детей заметно улучшается, уходит чрезмерное беспокойство, исчезает напряжение мышц. После процедур дети заметно опережают своих ровесников в психомоторном развитии, меньше устают и гораздо лучше усваивают учебный материал.

А ваша память вас не подводит?

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