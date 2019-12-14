Народные методы лечения астмы: врач-пульмонолог предупредила о рисках

Народные методы лечения – такие как жаление пчелами или ингаляции горячим паром над кастрюлей с картошкой – могут причинить вред больным бронхиальной астмой.

Об этом предупредила врач-пульмонолог Виктория Ялтонская в эфире ObozTV. По ее словам, в лучшем случае такое лечение не принесет ни вреда, ни пользы.

"По поводу пчелолечения… У меня даже мороз по коже пробежал. Потому что в большинстве случаев бронхиальной астмы все-таки присутствует аллергический компонент. А жало всех насекомых – пчел, ос и т.д. – содержит не только аллергены, но и активные провоспалительные вещества (сопутствующие воспалению. – Ред.)", – объяснила врач.

Она отметила, что если человека с предрасположенностью к аллергии укусит насекомое, то в лучшем случае в результате возникнет местная реакции. Также вполне вероятно, что у такого "пациента" начнется приступ нехватки воздуха.

"Конечно, можно пофилософствовать, что если человека покусают много раз, у него произойдет выброс всех нужных аллергенов, антигенов и он выздоровеет… В этом есть доля правды. Но так играть с шансом, играть с жизнью – я не рекомендую категорически", – подчеркнула Ялтонская.

По ее словам, также на больных астмой может плохо повлиять распространенная домашняя процедура "подышать над кастрюлькой вареной картошки".

"Если человек отодвинулся подальше от этого 100-градусного пара, то в лучшем случае никак не повлияет. А на самом деле – плохо. Слизистая наших дыхательных путей не приспособлена встречать температуру такого уровня", – констатировала медик.

Пчелолечение может быть опасным healthline.com

Ранее OBOZREVATEL писал о необычных видах аллергии – среди них и смертельно опасная аллергия на пчелиный яд, когда обычный укус одной пчелы может привести к очень тяжелым последствиям.

Подробнее о причинах, симптомах и лечении бронхиальной астмы – читайте на MedOboz.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!