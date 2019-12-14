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/ Нетрадиционная медицина

Народные методы лечения астмы: врач-пульмонолог предупредила о рисках

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Народные методы лечения – такие как жаление пчелами или ингаляции горячим паром над кастрюлей с картошкой – могут причинить вред больным бронхиальной астмой.

Об этом предупредила врач-пульмонолог Виктория Ялтонская в эфире ObozTV. По ее словам, в лучшем случае такое лечение не принесет ни вреда, ни пользы.

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"По поводу пчелолечения… У меня даже мороз по коже пробежал. Потому что в большинстве случаев бронхиальной астмы все-таки присутствует аллергический компонент. А жало всех насекомых – пчел, ос и т.д. – содержит не только аллергены, но и активные провоспалительные вещества (сопутствующие воспалению. – Ред.)", – объяснила врач.

Она отметила, что если человека с предрасположенностью к аллергии укусит насекомое, то в лучшем случае в результате возникнет местная реакции. Также вполне вероятно, что у такого "пациента" начнется приступ нехватки воздуха.

"Конечно, можно пофилософствовать, что если человека покусают много раз, у него произойдет выброс всех нужных аллергенов, антигенов и он выздоровеет… В этом есть доля правды. Но так играть с шансом, играть с жизнью – я не рекомендую категорически", – подчеркнула Ялтонская.

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По ее словам, также на больных астмой может плохо повлиять распространенная домашняя процедура "подышать над кастрюлькой вареной картошки".

"Если человек отодвинулся подальше от этого 100-градусного пара, то в лучшем случае никак не повлияет. А на самом деле – плохо. Слизистая наших дыхательных путей не приспособлена встречать температуру такого уровня", – констатировала медик.

Пчелолечение может быть опасным

Пчелолечение может быть опасным

healthline.com

Ранее OBOZREVATEL писал о необычных видах аллергии – среди них и смертельно опасная аллергия на пчелиный яд, когда обычный укус одной пчелы может привести к очень тяжелым последствиям.

Подробнее о причинах, симптомах и лечении бронхиальной астмы – читайте на MedOboz.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Здоровье Советы врачей Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Виктория Ялтонская
Теги
болезнь медицина
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