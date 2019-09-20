Нет предела человеческой тупости. Очередное подтверждение нашлось на страницах Facebook.

В посте утверждается, что "такая болезнь, как рак в мусульманских странах не считается опасной болезнью и легко лечится в течении нескольких дней с помощью голодания". По мнению автора поста, в Украине на этой болезни делаются огромные деньги, а способы лечения не оглашаются(?!).

Далее следует "удивительный рассказ о том, что собой представляет рак и автору нет никакого дела до научных исследований данной проблемы.

"Дело в том, что мусульмане называют эту болезнь не раком, а зверем, который поглощает в несколько раз больше энергии, нежели обычные клетки организма. Он плодится и размножается (метастазы), а затем, когда размножится и ему не хватает энергии, он, в итоге, поглощает все ресурсы организма, после чего наступает летальный исход. А при лишении зверя питания он быстро погибает. Профессора алжирского университета говорят, что рак гибнет при голодании от 3 дней и до месяца, причём на любой стадии. Голодать – значит, не есть ничего и пить только чистую воду. Как только из человека естественным путём выйдет твёрдый чёрный кал, то это значит болезнь прошла.

Бесперебойное питание так же может являться причиной заболевания раком. Надо сказать, что врачи из мусульманских стран были крайне удивлены, когда слышали о статистике заболеваемости раком в Украине и смертности по этой причине, так как эта болезнь редко встречается на востоке, а если встречается, то легко лечится . Однако в нашей стране и на западе информация о таком простейшем лечении рака, практически отсутствует, люди продолжают умирать сотнями тысяч. Голодание – вот рецепт профилактики и лечения рака. До этого, только сейчас дошли западные учёные", - говорит мужчина.

FB

В подтверждение своих слов он даже приводит результаты научных исследований. Правда, в них говорится о соблюдении поста не более 12 часов или о сокращении ежедневного калоража до 500 ккал, а не голодать от 3 дней до 30 дней (!).

Да, есть результаты, что голодание оказывает положительное влияние на организм (например, тут), но это никак не метод лечения онкологии! Не нужно никого вводить в заблуждение!

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