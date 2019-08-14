Криотерапия: омоложение или обморожение?

Криотерапия всего тела – популярная процедура в спа-салонах и оздоровительных центрах, отчасти потому, что она популярна среди спортсменов и знаменитостей. Помимо ускорения выздоровления, люди, которые продвигают идею подвергать себя отрицательным температурам, утверждают, что это может облегчить артрит, астму и беспокойство и придать коже более молодой вид.

Однако на сегодняшний день ни одно устройство для криотерапии всего тела не одобрено FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) как безопасный и эффективный метод лечения заболеваний. Также данный метод лечения не рекомендует Американская академия дерматологии.

Воздействие на организм в течение 2-4 минут температуры -93 °C или ниже может привести к побочным эффектам (обморожение нижних конечностей), если не соблюдать надлежащие меры предосторожности. В устройство не имеет верхней стенки, это защищает голову, но подвергает остальную часть тела воздействию холодных температур. Для прохождения процедуры в центрах предлагают надеть защитное снаряжение перед сеансом.

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Где применяется криотерапия?

Низкие температуры обычно используются для лечения острых травм, таких как растяжение связок голеностопного сустава, это предотвращает развитие вторичных травм, сбор крови в тканях. Пребывание в камере снижает температуру вашего тела, что при выходе наружу обеспечивает ускорение процессов заживления или восстановления.

Каковы результаты исследований эффективности криотерапии?

Результаты неоднозначны. В одних криотерапия всего тела сравнивалась с пассивным отдыхом, без лечения, погружением в холодную воду или другими видами лечения. Ученые пришли к выводу, что данные не были достаточно убедительными, чтобы подтвердить использование криотерапии всего тела при мышечных болей после физической нагрузки. Другие исследователи пришли к выводу, что лечение может облегчить мышечные боли и помочь восстановить спортивные результаты.

Каковы основные риски?

Может произойти повреждение тканей, от легкого до обморожения. Это может быть опасно для людей с любым состоянием, которое уменьшает ощущения, такие как боль при диабетической полинейропатии. Также люди с заболеваниями сердца могут подвергаться повышенному риску. Низкие температуры могут вызывать болезненные отеки, волдыри. Может появиться сыпь из-за травмирования глубоких слоев кожи и жировой ткани – холодный панникулит.

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Что если вы решите попробовать криотерапию для спортивного восстановления?

Чтобы использовать эту процедуру с целью восстановления, нужно сначала проконсультироваться с врачом. Риски могут быть ниже, если соблюдать некоторые меры предосторожности. Убедитесь, что рядом находится обслуживающий персонал, что он знаком с вашей историей болезни. Защитная одежда (носки, перчатки) должны быть сухими.

Как выглядит обморожение и как его лечить?

Обмороженная кожа холодная и онемелая, может выглядеть красной, белой, голубовато-белой или серовато-желтой. В зависимости от того, насколько сильно поражение, лечение может включать согревание кожи в ванне с теплой водой, лекарство от боли, удаление поврежденной ткани для правильного заживления, пероральные антибиотики для предотвращения инфекции и гидромассажную терапию для ускорения заживления. Во время согревания пациенты могут заметить жжение и отек. В более тяжелых случаях обморожений, наполненные жидкостью волдыри могут появляться спустя несколько часов или дней после согревания кожи.

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