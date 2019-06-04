Популярная ягода может "убивать" супербактерии: в чем суть

Новые исследования показали, что молекулы клюквы делают бактерии более чувствительными к антибиотикам, раскрывая двойной механизм данного процесса.

Ученые из Университета Макгилла в Квебеке вместе с Национальным институтом научных исследований изучили потенциал клюквы в борьбе с "супербактериями", сообщает Medical News Today.

Для эксперимента были выбраны бактерии, которые вызывают инфекции мочевыводящих путей, пневмонию и гастроэнтерит, включая Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli. Данные культуры стали более чувствительными к антибиотикам под влиянием экстракта клюквы с помощью 2 основных механизмов:

изменение проницаемости мембраны бактерий для антибиотика; нарушение механизма, с помощью которого бактерии обычно вырабатывают резистентность с лекарственным средствам.

Клюква может помочь в борьбе с "супербактериями"

"Обычно, когда мы в лабораторных условиях воздействуем на бактерии антибиотиком, у них со временем вырабатывается резистентность. Но когда мы одновременно обрабатывали бактерии антибиотиком и экстрактом клюквы, резистентность не развивалась. Мы были очень удивлены этим фактом и считаем, что это открытие может помочь в борьбе с проблемой устойчивости супербактерий к лекарственным средствам", — отметила Натали Туфенкджи, профессор химической инженерии в Университете Макгилла.

Злоупотребление антибиотиками как среди людей, так и у животных привело к появлению резистентных к лекарственным средствам супербактерий. Перенаселенность, глобальная миграция и плохие санитарные условия — это лишь некоторые из причин обострения проблемы лекарственной устойчивости.

Как ранее сообщал MedOboz, из-за широкого распространения суперинфекций правительство Украины утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

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