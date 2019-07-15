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/ Нетрадиционная медицина

"Это – псевдолекарства!" Франция прекратит возмещать лечение гомеопатией

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Во Франции с 2021 года прекратится возмещение пациентам за гомеопатическое лечение.

Об этом заявило французское правительство, исходя из результатов крупного национального исследования, в котором изучалась польза альтернативной медицины. Об этом сообщает Medical Хpress.

По словам министра здравоохранения Агнес Бузин, возмещение, выплачиваемое французским социальным обеспечением, будет сокращено до 15% в 2020 году, а затем до нуля в 2021 году.

Национальное управление здравоохранения Франции (HAS) пришло к выводу, что гомеопатия не приносит никакой пользы, заявив, что она "не продемонстрировала научно доказанную эффективность, чтобы оправдать возмещение".

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"Это – псевдолекарства!" Франция прекратит возмещать лечение гомеопатией

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В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) подобное решение приняла в 2017 году и прекратила финансирование гомеопатической помощи.

Ранее MedOboz писал, что Министерство здравоохранения Украины утвердило новый план выпуска антибиотиков в аптеках страны.

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Тема
Здоровье
Место
Франция
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