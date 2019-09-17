Аваков сказал, почему блокировал легализацию марихуаны

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не поддержал инициативу предыдущего правительства легализировать медицинский каннабис из-за отсутствия общего понимания и документальной базы законопроекта.

Соответствующее его заявление распространила пресс-служба МВД.

"По вопросу медицинского использования каннабиса. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно, что предлагается. Если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, я буду блокировать до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход", – заявил он.

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По мнению Авакова, этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД и религиозных организаций.

"Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в правительстве придем к этому вопросу, должно обсуждаться именно общее видение", – пояснил министр.

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